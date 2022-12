Putin se provozao Mercedesom preko Krimskog mosta (Video)

Autor: Admin

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak se provozao Mercedesom preko Krimskog mosta koji povezuje južnu Rusiju s anektiranim Krimskim poluotokom, manje od dva mjeseca otkako je most oštećen u napadu. Putin je 2018. godine otvorio cestovni i željeznički most dug 19 kilometara. Most je oštećen 8. listopada, za što Rusija optužuje Ukrajinu. Putin je sada, […]

…

Cijeli članak pročitajte na Geopolitika.news: Putin se provozao Mercedesom preko Krimskog mosta (Video)