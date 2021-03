Propale nade: „Ever Given“ i dalje ostaje nasukan

Jučer su se pojavile nade, prenijete od strane brojnih svjetskih medija, da će 400-metarski kontejnerski brod Ever Given, koji je plovio pod panamskom zastavom od Kine do Rotterdama i koji se 23. ožujka nasukao u najužem dijelu Sueskog kanala danas možda biti odsukan. Međutim, nade su, očito, bile uzaludne.

Naime, prema riječima koje je u subotu, 27. ožujka, na medijskoj konferenciji u Ismailiji izgovorio šef ove egipatske i jedne od ključnih svjetskih prometnih arterija Osama Rabia, divovski će brod i dalje ostati nasukan jer pokušaji njegovog značajnijeg pomicanja nisu urodili plodom. Na tome trenutačno radi 14 tegljača, dodao je egipatski službenik. Istodobno je pojasnio kako se dan ranije stražnji dio kontejnerskog broda počeo malo pomicati.

Ali očito nedovoljno za bilo kakav optimizam koji bi išao u u smjeru njegovog brzog odsukavanja.

Veličina broda dovela je do određenih poteškoća tijekom operacije odsukavanja, a rad dodatno otežava neprestani jaki vjetar.

Rabia je naglasio kako su najveće svjetske tvrtke koje djeluju na području spašavanja na moru uključene u deblokadu kanala, a da se razmatra prihvaćanje i drugih ponuda za pomoć, kao alternativni plan. „Brojne su zemlje već iznijele takve prijedloge”, izjavio je egipatski službenik koji nije mogao dati niti približan datum









