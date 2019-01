Mario Stefanov: SLOM EUROPSKOG MIROVNOG PORETKA

Dramatični i konfuzni slijed zbivanja tijekom 2018. godine potvrdio je da je na globalnoj razini, sa težištem na kopnenoj masi Euroazije, polako ali sigurno i nepovratno propada stari mirovni poredak. Nastupa vrijeme neizvjesnosti i sasvim izglednog masivnog geopolitičkog preslagivanja koje već sada neporecivo najavljuju sve učestaliji sukscesivni djelomični kolapsi sustava u vidu regionalnih sukoba i ratova.

Koliko god to naizled djelovalo nemoguće, svi državni entiteti i sve granice postaju upitne jer su nastale na istim temeljima postavljenim Versailleskim sporazumima, posebece one u Istočnoj i Srednjoj Europi. Otkopčavanje patent-zatvarača poretka počelo je na Bliskom istoku rušenjem granica Sirije i Iraka kao izdanaka istog poretka. Nastavlja se u Jugoistočnoj Europi gdje će, ukoliko se nastavi sadašnji smjer razvoja zbivanja i definiranja međusobnih odnosa, doći do masivne geopolitičke rekonstrukcije, koja, kao i na Bliskom istoku uključuje i promjene granica. I dakako – ratna razračunavanja. Iako pokušavaju to prikriti, činjenica je da svi regionalni akteri upravo to čekaju, čime se može objasniti i neobično vanjskopolitičko ponašanje i naizgled prilikama neprilagođena politika regionalnih sila. Svi kao napeta puška čekaju…

