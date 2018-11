Mario Stefanov: OŽIVLJAVANJE DOKTRINE OGRANIČENOG NUKLEARNOG RATA U EUROPI

Vojni analitičar švedske javne televizije SVT Jons Olsson istče kako je došlo do izuzetno opasne situacije, u kojoj su nova nuklearna oružja svojim karakteristikama INF ugovor učinile beskorisnim, a ne postoji volja da ga se modernizira i prilagodi promjenjenim okolnostima, već, naprotiv, američka strana otvoreno najavljuje povlačenje iz sporazuma. Nakon toga, prema Olssonu, neće više postojati niti jedan obvezujući dokument koji bi sprječavao ili barem ograničavao novu utrku u nuklearnom naoružanju kratkog i srednjeg dometa u Europi. To, prema njemu, znači samo jedno – na djelu je ponovo doktrina ograničenog nuklearnog rata. Jonas Olsson kazuje: “Sve se više pozornosti posvećuje taktičkom nuklearnom oružju, a visoki vojni dužnosnici sve češće tvrde kako se ono u određenim situacijama može primjeniti na europskom tlu i da njegova uporaba ne mora dovesti do globalnog nuklearnog rata i uništenja cijele planete.“

Tolika razina sučeljavanja oko nuklearnog oružja malog i srednjeg dometa kopnenog baziranja i njihov ubrzani razvoj, unaprijed sračunat na zaobilaženje odredbi INF sporazuma, nedvojbeno ukazuje na ponovno oživljavanje opasne doktrine ograničenog nuklearnog rata koji bi se vodio na prostorima Europe, po crtama neposrednog kontakta američkih snaga i NATO saveza s ruskom vojnom silom. Ta oružja su, zapravo, temeljna borbena sredstava za vođenje upravo takvog rata.

Ideja da se ograničenim, nestrateškim nuklearnim udarima po protivničkim snagama mogu ostvariti strateški dobici ne temelji se na egzaktno utvrđenim podacima, nego na klimavoj pretpostavci da neprijatelj nije toliko lud odgovoriti totalnim nuklearnim ratom koji bi uništio obje strane kao reakciju na taktički nuklearni udar. Riječ je o opasnoj doktrinarnoj strateškoj konstrukciji, koja je u svojoj biti čista deluzija, vodi snižavanju nuklearnoga praga i otvara mogućnost tzv. malog nuklearnog rata na…

