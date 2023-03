M. Stefanov: U Rusiji je u tijeku pljačka neviđenih razmjera

Autor: Admin

Zbog zapadnih sankcija, stotine milijardi dolara vrijedna imovina u vlasništvu zapadnih kompanija našla se na pladnju ruske oligarhije. Preslagivanje vlasništva zapadnih kompanija koje napuštaju Rusiju, njegovo prebacivanje iz ruke u ruku, rezultirat će time da će se bogatstvo dodatno koncentrirati u rukama uskog kruga kleptokratske oligarhije okupljene oko Putinove vlasti

Ruska oligarhija uvezana s centrima političke moći u Kremlju i u regionalnim vlastima pod okriljem rata, iskorištavajući okolnosti nastale zbog blokade ruskoga gospodarstva izloženog sankcijama Zapada, pokrenula je novu veliku pljačku Rusije. Ona će, unatoč propagandnom pozivanju na domoljublje i tradicije, otvoriti dodatni prostor mogućnosti novog pada Rusije, trećeg u stotinu godina.

Pokretanje rata u Ukrajini i njegov nastavak unedogled usporedno su potaknuli i novo preslagivanje bogatstava unutar Rusije i grabež elita za podjelom plijena. Cilj su bogatstva u vidu dionica, ulaganja i imovine koja za manju vrijednost od nominalne prodaju zapadne tvrtke koje zbog sankcija više ne mogu poslovati u Rusiji. Na meti je i imovina zapadnih tvrtki koje je ruska država praktički nacionalizirala, bez obzira na to kako pravni instrumentarij kojim je to učinila nazivala, i koje se, dakako, što se moglo i očekivati – privatiziraju. Time je otvorena utrka između svih koji u Rusiji nešto znače, podobnih koji imaju političku moć, središnju ili regionalnu, ili pak uz to i dobro barataju primjenom nasilja i gangsterskom metodologijom. U pljački, dakako, ne može sudjelovati nitko tko nije politički uvezan u vladajuću strukturu.





Iznenadne smrti

Obračuni između različitih grupacija se pojačavaju, a vijesti o obračunima, iznenadnim

…

