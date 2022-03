M. Šerić: Tamna strana kruzing industrije: Pojava jeftine radne snage i izrabljivanje pomoraca (II. dio)

Brodari registriraju brodove upravo u onim zemljama koje dozvoljavaju iskorištavanje pomoraca i nisu potpisnice međunarodnih konvencija. To je tehnički legalno ali jako loše za same pomorce i pomorstvo jer se tako daje do znanja da je izrabljivanje pomoraca u 21. stoljeću i dalje realnost. Što je niži čin i što je pomorac iz neuglednije države to je status pomorca na brodu lošiji. Međutim, usprkos izrabljivanjima, radna snaga iz siromašnih država Azije, istočne Europe i Afrike prisiljena je raditi na kruzerima za nedovoljne plaće. Snažni lobiji iz azijskih država pokušavaju nametnuti radnu snagu koja je jeftina i podložna iskorištavanju.

U takvim okolnostima hrvatski pomorci nastoje zadržati svoj status, ugled, plaće. To nije lako, međutim, visoka stručnost, iznadprosječno znanje i zavidne vještine pomažu hrvatskim pomorcima da ostvaruju bolje radne performanse od stranaca. Biti bolji od drugih je svojevrsni imperativ jer tako pomorci zadržavaju svoj status i otvaraju vrata budućim naraštajima. Hrvatski pomorci se ističu po vještinama koje se vide kroz učinkovitost prijevoza za vrijeme plovidbe kao i za vrijeme boravka broda u luci. Brodari su spremni više platiti Hrvate nego Filipince jer je puno manja mogućnost izbijanja nezgoda i problema. Postoji i mnogo rješenja za povratak humanosti na kruzere koje treba iznaći što prije jer bez zadovoljnih ljudskih resursa kruzing industrija nema

