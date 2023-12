M. Šerić: Mississippi: najsiromašnija američka savezna država

„Naišao sam na gradove u Južnoj Karolini, Alabami, Mississippiju i Arkansasu koji su izgledali poput gradova u Zimbabveu, jednako zanemareni i izmučeni. To je globalizacija, kažu ljudi… Za mene, globalizacija je potraga za novom plantažom, i jeftinom radnom snagom; globalizacija znači da je outsourcingom moguće osiromašiti američku zajednicu do stupnja gdje je nemoguće odvojiti grad bez novca u prašnjavoj unutrašnjosti od zemlje Trećeg svijeta.“Prije nekoliko godina prethodne rečenice napisao je slavni američki putopisac Paul Theroux u članku za New York Times baziranom na njegovoj knjizi iz 2015.: „Duboki jug: Četiri godišnja doba na sporednoj cesti.“ I definitivno je u pravu.

Svaki pet stanovnik živi u siromaštvu

Najsiromašnija američka savezna država je Mississippi. Ta savezna država tekuće 2023. godine ima najvišu stopu siromaštva u SAD-u –čak 18,7% stanovništva živi ispod granice siromaštva. Nacionalni prosjek siromaštva u Americi je 11,7%. Po stopi siromaštva u top 10 najsiromašnijih američkih saveznih država nakon Mississippija ubrajaju se Louisiana (17,8%), Novi Meksiko (16,8%), Zapadna Virginia (15,8%), Arkansas (15,2%), Alabama (14,9%), Kentucky (14,9%), Oklahoma (14%), Georgia (14%) i Južna Karolina (13,8%).Prema statistici siromaštva Associated Pressa od 1982. do 2021. razvidno je da je Mississippi

