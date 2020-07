Japanski medij: SAD mijenjaju pristup sporovima u Južnokineskom moru

Na tu se temu oglasio i japanski medij Japan Business Press (JB Press), kazavši, kako je američka diplomacija promijenila svoje „čelično pravilo“ o očuvanju svoje neutralnosti u odnosu na teritorijalne sporove trećih zemalja. To znači kako vojno sprječavanje Kine u spomenutom moru od strane pomorskih i zračnih snaga SAD-a, uključno i FONOP (strategija „Borbe za slobodu plovidbe“) ulazi u novu fazu.

Japanski medij navodi kako SAD nisu samo odbacile kineske pretenzije u Južnokineskom moru, već su i jasno najavile svoju namjeru za potporu državama koje su s Kinom u toj zoni uvučene u teritorijalne sporove. Slijedeći korak nastavka pritisaka na Kinu odnosit će se na Istočnokinesko more, u kojemu Kina i Japan imaju sukob vezano uz arhipelag Senkaku (Diaoyu, kin.) (to je otočje važno i sa strateške i s gospodarske točke gledišta za obje zemlje, zbog čega one ne popuštaju u namjeri da on pripada upravo jednoj od njih, op. a.).

U tom smislu japanski medij navodi slijedeće: „Kada su američki službenici izjavili da su upoznati s administrativnom punomoći Japana na Senkaku (Diaoyu, kin.), japanski političari su to shvatili kao potporu i smirili se. Međutim američka vlada izbjegava službene komentare tipa „Japan ima suverenitet na Senkaku“ ili „mi ne priznajemo teritorijalne pretenzije Kine na Senkaku.“

JB Press dalje navodi: „Ako Trumpova administracija

