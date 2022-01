Intervju Zorana Metera za Glas Slavonije povodom 30. godišnjice priznanja Hrvatske

Nažalost, diplomacija je jedan od onih ključnih elemenata na koje sam mislio kada sam govorio o prevelikoj “inficiranosti” onima koji neovisnu Hrvatsku baš i nisu pretjerano željeli, ali im se eto dogodila pa su se tome, kad su već dobili priliku, prilagodili zbog svojih uskih interesa – uglavnom nakon 2000. godine, tj. u post-Tuđmanovoj eri. A sebičnim interesima u bilo čijoj diplomaciji ne smije biti mjesta. To je ozbiljan posao, od nemjerljive važnosti za svaku državu.

Ponekad se s nostalgijom sjećam intelektualnih, pa i aristokratskih ili gospodski profinjenih veličina unutar vrha kadrovske strukture mlade hrvatske diplomacije u početnim fazama rađanja hrvatske države i njezine obrane. Iako mnogi od njih nisu imali prethodnog diplomatskog iskustva zbog čega su ponekad bili i naivni, ne shvaćajući u kakvu su pokvarenu bjelosvjetsku igru upali, imali su u sebi nešto drugo i ne manje bitno: brojne kontakte s uglednim svjetskim institucijama i isto takvim osobama stečenim svojim prethodnim profesionalnim djelovanjem, ljubav za Domovinu i želju da daju svoj maksimum u odgovornom poslu koji im je povjeren. Sjećam se tako i veličina poput Zvonimira Šeparovića, baruna Janka Vranyczany-Dobrinovića, doktora Frane Vinka Golema, Ljerke Mintas-Hodak (prva hrvatska ministrica za europske integracije), pa onda i Darka Bekića i brojnih drugih, manje ili više poznatih osoba impresivnih biografija, ali i ljudskih karakteristika.

Danas imamo ovo što imamo i u to neću ulaziti jer nije u domeni posla kojim se bavim i zato što je netko plaćen da o tome vodi računa. Kako ga vodi drugo je pitanje. Ali ponavljam: domoljublje bi moralo, kao i u svakoj ozbiljnoj zemlji koja drži do sebe i svog ugleda – biti jedan od ključnih elemenata za obnašanje diplomatske službe. U ništa manjoj mjeri kako je to i u sferi obrane i

…

