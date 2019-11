EU kapitulirala! Njemačka i Francuska spremne za novi hladni rat u Europi

Drugim riječima, ključne članice Europske unije (ukoliko Veliku Britaniju već izuzmemo iz EU zbog završne faze unutar procesa Brexita u kojoj se ta zemlja trenutačno nalazi) nisu izdržale pritisak (prije svega Washingtona) danas su i de facto pristale da europsko tlo ubuduće ponovo može postati poligon za pokazivanje mišića dviju nuklearnih velesila, kao što je to bilo i u vrijeme hladnoga rata. Naravno, to još uvijek ne znači da će ove odluke Njemačke i Francuske u stvarnosti i dovesti do razmještaja novih američkih nuklearnih raketnih potencijala u Europi, kao niti da će SAD to željeti učiniti (SAD u Njemačkoj ionako još uvijek imaju uskladištene atomske bombe iz doba hladnog rata) čemu se vodeći europski političari oštro protive. A ta je odluka i eventualno (ne) davanje dozvle samo u njihovim rukama jer se tiče njihovih teritorija.

Ali vodeći europski političari i do sada su često „mudrovali“ o europskoj „snazi“ i „jedinstvu“ u suprostavljanju Trumpovoj agresivnoj trgovinskoj, vanjskoj i obrambenoj politici, pričemu su se te „mudrolije“ u konačnici najčešće svodile na onu narodnu: „psi laju, karavane prolaze“. To se najbolje vidjelo u potpunoj nemoći EU pri pokušaju očuvanja iranskog nuklearnog sporazuma nakon…

