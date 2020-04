dr. sc. Sanja Vujačić: NEOLIBERALI BDIJU NAD NAMA: Iz krize ćemo izići dekintirani

Taj novi kredit servisirat će svi građani iz proračuna. Za uposlenike spasonosna mjera. Ali još više za kapital najbogatijih. Kako bi ga sačuvali, oni su se radnika odmah « rješavali ». Slali su ih na burzu rada kao tehnološki višak i prenapregnuli fondove za nezaposlene – one iste na čijoj minimizaciji rade već 30 godina. Za nagradu će državna banka za investicije – jednako multinacionalama koliko potrebitima : obrtnicima, malim i srednjim tvrtkama – jamčiti zbog koronavirusne krize podignute kredite. Tim se naporima, kao i obično neučinkovito i kasno, pridružila i Europska unija. Kako su u njoj države tretirane kao tvrtke (velike, srednje i male), one najmanje će najteže dolaziti do kredita, odnosno pod najnepovoljnijim uvjetima. U državama poput Hrvatske, u kojima građani vladajuće ne prozivaju zbog gospodarske neuspješnosti (uvijek glasuju za stranke koje su ih u tu situaciju dovele), već se govori o novom « stezanju remena ». Predlaže se rezanje plaća državnih službenika, među kojima su najbrojniji upravo oni koji su na prvoj liniji borbe protiv pandemije.

U isto vrijeme, supranacionalna razina vlasti niti ne pomišlja kresati broj eurokrata u Bruxellesu i njihove privilegirane plaće i mirovine. Iako/jer : europske države i građani iz svih kriza izlaze osiromašeniji u korist happy few ; poslovično su spori i neefikasni, a pod njihovim rukovodstvom utjecaj Europljana u svijetu otopio se kao ledenjak na planini Kenekaise – nekoć najvišeg švedskog vrha.

Zašto su eurokrati zaštićeni ? Zato što im je temeljna funkcija očuvanje neoliberalne dokse i zaštita njenih pradstavnika u europskim vladama. Dok se kod najstarijih članica EU sve jasnije profilira ideja kako bi im bez EU bilo lakše, novopriključene članice grčevito se hvataju za tu supranacionalnu tvorevinu. Npr., kako bi u Hrvatskoj

