dr. sc. Jadranka Polović: „Demokracija i demografija“, novi resor EK ili kako preokrenuti trend depopulacije Europe

No, najtragičnije posljedice “postkomunističkog sloma” doživjela je Ukrajina – nekada jedna od najrazvijenijih republika SSSR-a. Početkom 1990-ih Ukrajina je brojila 52 milijuna stanovnika, sada ta brojka ne prelazi 42 milijuna. Prema prognozama Kijevskog instituta za demografiju, do 2050. Ukrajina će imati manje od 32 milijuna. To znači da je Ukrajina država koja najbrže umire u Europi, a po mogućnosti i u svijetu. Prema posljednjim anketama, 35% Ukrajinaca izjasnilo je spremnost za iseljavanje. Proces se ubrzao nakon što je Ukrajina dobila bezvizni režim s EU: oko 100.000 ljudi mjesečno napušta zemlju. U Ukrajini su se u najekstremnijem obliku poklopila tri čimbenika – pad nataliteta, povećana stopa smrtnosti (dvostruka od stope nataliteta) i masovno iseljavanje stanovništva. Demografi uspoređuju odgovarajuću dinamiku u Francuskoj i Ukrajini. Dok su prije 1989. godine stope rasta stanovništva u ove dvije države bile usporedive, u narednom je razdoblju broj stanovnika u Francuskoj uvećan za 9 milijuna ljudi, a Ukrajina je izgubila isti broj ljudi.

Stručnjaci vjeruju da se demografska kriza u istočnoj Europi ne može nastaviti u nedogled. Sustavi socijalnih potpora i zdravstvene skrbi ne mogu funkcionirati u uvjetima u kojima većinu stanovništva čine umirovljenici i djeca – u jednom trenutku neizbježno će doći do urušavanja državnosti. Ali ne bismo se trebali zanositi ni zapadnom Europom, na prostoru koje je stopa nataliteta izuzetno niska. Dok je razvijeni dio kontinenta privremeno imao koristi od ljudskih resursa iz istočne Europe, mnogo brži…

Cijeli članak pročitajte na Geopolitika.news: dr. sc. Jadranka Polović: „Demokracija i demografija“, novi resor EK ili kako preokrenuti trend depopulacije Europe