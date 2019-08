dr. sc. Jadranka Polović: DEMOGRAFSKI IZAZOVI I BUDUĆNOST ČOVJEČANSTVA

Iako je demografska problematika u Hrvatskoj, unatoč masovnom iseljavanju i padu nataliteta (o čemu u 7dnevno iz broja u broj piše kolega Stjepan Šterc), izvan interesa hrvatskih mainstream medija, znanstvenici širom svijeta naveliko raspravljaju o ovoj temi. Zanimljivi, ponekad zastrašujući, scenariji i projekcije utjecaja rasta ili smanjivanja broja globalne populacije na društvo, buduće geopolitičke relacije, te međunarodnu sigurnost, teme su brojnih novih knjiga, ali i znanstvenih članaka. Upravo o dilemama budućnosti koje pred čovječanstvo postavlja problem prenapučenosti, ali i vjerojatnijeg scenarija – smanjenja broja ljudi na zemlji – piše američki kolumnist Zachary Karabell u članku „The Population Bust: Demographic Decline and the End of Capitalism as We Know It“ (Foreign Affairs, September / October 2019).

Naime, većim dijelom ljudske povijesti, svjetska je populacija rasla iznimno sporo tako da se taj rast činio statičnim. Na primjer, s 200 na 600 milijuna (okvirne brojke) svjetsko se stanovništvo povećalo u razdoblju između 1. i 1700. godine; do 1800. jedva je milijarda ljudi živjela na zemlji. Međutim, tada je rast stanovništva „eksplodirao“, prvo u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, zatim u većem dijelu Europe, te na kraju i u Aziji. Krajem 1920-ih svjetska populacija je dosegla dvije, do 1960. tri, a već oko 1975. četiri milijarde ljudi. Od tada se gotovo udvostručila. Sada na planeti živi oko 7,6 milijardi ljudi!

Nakon što je veći dio svijeta doživio ubrzani rast stanovništva, čini se da se trendovi mijenjaju, ovaj put u obrnutom smjeru. Razvijeni svijet svjedoči oštrom i naglom padu nataliteta, što je općepoznata činjenica. Ipak, statistički pokazatelji nas još uvijek ne zabrinjavaju iz razloga što stopa smrtnosti…

