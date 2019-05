Dominik Matković: EUROPSKA UNIJA IZMEĐU IDEALA VRIJEDNOSTI I STVARNOSTI

Nacionalna i kulturna heterogenost temeljno je obilježje Europe kao kontinenta. Na njezinom se teritoriju nalazi široka lepeza naroda i država koji su tijekom povijesnog razvoja i međudjelovanja razvijali svoj vlastiti nacionalni i kulturni identitet. Europa, kao kontinent, izvorište je zapadne civilizacije, nastala je na tekovinama grčke i rimske kulture i kršćanske civilizacije. Renesansa, prosvjetiteljstvo, razvoj znanosti i industrijska revolucija oblikovali su vrijednosno ozračje Europe koja već od kraja 16. stoljeća postaje gospodarsko i političko središte svijeta, centar zbivanja najvažnijih procesa. No zbog heterogenosti nacionalnih interesa, tijekom vremena su mnogi međunarodni akteri kroz projekciju svoje moći nastojali ostvariti hegemoniju na kontinentu. Zbog toga je Europa bila poprište čestih i razarajućih ratnih sukoba, nakon kojih se u znanstvenim i intelektualnim krugovima pokušavalo osmisliti rješenje za održivi mir. Ljudi, poput velikog francuskog romanopisca, ali i aktiviste za ljudska prava, Victora Huga, te Aristidea Brianda, jednog od najutjecajnijih francuskih i europskih političara u razdoblju između dva svjetska rata, smatrali su kako se rješenje krije u ujedinjenju europskih nacija u jednu cjelinu, državu, republiku po uzoru na SAD. Prema njihovoj viziji to je trebao postati okvir kroz koji će države članice – političkom, gospodarskom i diplomatskom suradnjom, međusobnim povezivanjem – rješavati međusobne sporove, uskladiti i koordinirati svoje djelovanje u nošenju s izazovima vremena, ali i s izvanjskim akterima, utjecajnim na međunarodnoj sceni. Tako je već odavno nastala ideja u Europskoj Uniji. Postavljajući ovu ideju u kontekst teorije međunarodnih odnosa, postaje vidljivo kako je ona jedan eksperiment – liberalno institucionalističko riješenje za realističku problematiku ravnoteže moći i sigurnosnu dilemu. Razvojem te ideje i institucija dolazimo do nastanka današnje Europske Unije….

Cijeli članak pročitajte na Geopolitika.news: Dominik Matković: EUROPSKA UNIJA IZMEĐU IDEALA VRIJEDNOSTI I STVARNOSTI