Zekanović Pupovcu: ‘Slobodno se popni na traktor i idi u Bruxelles i tamo ostani’

Autor: Hina

Hrvoje Zekanović, kandidat političke platforme Hrvatski suverenisti na izborima za Europski parlament, izjavio je u subotu u Zagrebu da je Hrvatskoj potrebna suverenost kako bi opstala u sadašnjim europskim okolnostima, upozorivši da ona država koja se odrekne svog suvereniteta, ‘nema puno budućnosti’.

“Hrvatskoj treba suverenost da bi opstala u današnjim europskim okolnostima. Ona država koja se odrekne svog suvereniteta nema budućnosti. Budemo li se puno pouzdavali u Bruxelles i njegovu milost kao narod i država nećemo prosperirati”, rekao je Zekanović na zagrebačkoj tržnici Dolac, gdje su se kandidati te liste za izbore za Europski parlament družili s građanima.

Komentirao je i jučerašnju izjavu predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je rekao – “ako žele da s traktorima uđemo u Bruxelles, ući ćemo”. Na to mu je Zekanović danas odgovorio – ‘neka krene što prije i neka tamo i ostane’.

Pupovac se, naime, jučer na konferenciji za novinare osvrnuo na raniju izjavu saborskog zastupnika Hrasta, Hrvoja Zekanovića, kako mu je žao što Pupovac nije 1995. na traktoru pobjegao u Beograd, te da trebaju paliti traktore i 2019. Pupovac je poručio da “ako ih budu tjerali da s traktorima vode kampanju – dopunit će ćirilicu i s traktorima”. Ali, dodao je, neće ići u smjeru u kojem “oni misle” već u drugom.”Ako žele da s traktorima uđemo u Bruxelles, ući ćemo”, rekao je SDSS-ov Pupovac. Reagirajući na to Zekanović je danas izjavio kako je “Pupovac sklon kritiziranju svih ostalih, sklon je kritiziranju hrvatske države. Najavljuje odlazak traktorima u Bruxelles a moj mu je savjet neka krene što prije i neka tamo i ostane”, dodao je.

Kandidat s liste za EU izbore Pero Kovačević podsjetio je da su Hrvatski suverenisti jučer obišli Vukovar i Vinkovce. Ustvrdio je da hrvatski državni vrh živi u virtualnoj stvarnosti dok je zbilja u Slavoniji vezana uz problem iseljavanja mladih ljudi i poljoprivrednog zemljišta, sasvim drugačija. Smatra kako je povlačenje što više novca iz europskih fondova jedini način da se to popravi.

Ocijenio je kako nam Poljska treba biti primjer povlačenja novca iz europskih fondova koja je od 2004. do 2018. povukla 157 milijardi eura i s tim novcem svoje gospodarstvo učinila uređenim te zbog toga mladi ljudi više ne napuštaju tu zemlju, već se i vraćaju. “To je jedini put što moramo napraviti da bi Slavonija opet bila naša, da bi ljudi proizvodili i mladi ljudi ostajali u zemlji i vraćali se u nju”, istaknuo je Kovačević. Naveo je i da je naša zemlja pretposljednja po povlačenju europskih sredstava jer smo ih povukli samo oko 16 posto.

Kovačević je rekao da je Hrvatska u zadnjih pet godina, prema proračunu EU, imala na raspolaganju 10,7 milijardi eura, a povukli smo samo njih 15 posto.

Nezadovoljstvo povlačenjem europskog novca izrazila je i nositeljica liste i zastupnica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić, rekavši kako je to moglo puno bolje. Smatra kada vladajući, govoreći o povučenim novcima, govore o ugovorenim poslovima a tko zna kada će se to ostvariti. Tvrdi da vladajući u tome poslu imaju ‘nesposobne ljude’ koji ne znaju puno o europskim fondovima. Smatra kako bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU trebalo odrediti koje će ljude imati za to, dobro ih istrenirati i platiti kako bi Hrvatska po tom pitanju ostvarila bolje rezultate.

Također, poljoprivrednici i gospodarstvenici koji apliciraju za europske fondove trebaju to raditi transparentno, jer se ne može nekome pomoći samo zato što je “u našoj stranci a odmagati drugima koji imaju puno bolje projekte”, rekla je Tomašić.

Istaknula je kako ovom kampanjom Hrvatski suverenisti žele građanima poručiti da ne mogu uvijek isto glasovati a očekivati nešto drugačije. Naglasivši važnost i Europskog parlamenta za Hrvatsku, Tomašić je rekla da se 70 posto zakona, koji se donose u Europskom parlamentu, moraju implementirati u Hrvatskoj. Stoga građani, poručila je, trebaju paziti koga šalju tamo i tko će se izboriti za hrvatske interese.