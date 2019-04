Zekanović odvažno: Blokirati ćemo ulazak Srbije u EU! Evo zašto

Autor: Iva Međugorac

Liste za svibanjske europske izbore, polako, ali sigurno se mogu smatrati formiranima, a na njima su osvanula brojna zanimljiva imena, među kojima i ono mladog Hrvoja Zekanovića, koji u sabornici brani boje svojega Hrasta, dok će se na svibanjskim izborima boriti kao dio koalicije Hrvatskih suverenista. Zekanović se u posljednje vrijeme profilirao u zastupnika bez dlake na jeziku, koji je rekao odlučno ‘NE’ i premijeru Andreju Plenkoviću u vrijeme dok su se u Saboru lomila koplja oko ratifikacije Istanbulske konvencije. ‘NE’ je Zekanović rekao i Marakeškom sporazumu, te za sada ostavlja dojam jednoga od rijetkih predstavnika hrvatskog naroda u sabornici, koji se bori za konzervativne vrijednosti.

Prema službenoj biografiji, Zekanović je rođen 1974. godine i otac je troje djece. Školovao se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je završio studij geografije. U njegovoj biografiji stoji i posao u županijskoj Javnoj ustanovi za zaštitu prirode, a navodi se i deset godina rada u šibenskim srednjim školama. Karijeru je gradio i kao dopredsjednik, te osnivač Društva za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac”. Riječ je o jednoj od najvećih i najbrojnijih udruga u Šibenskoj županiji koja broji više od 400 članova. Uz to, Zekanović je i jedan od osnivača, ali i prvi predsjednik Hrvatskog katoličkog društva „Biskup Srećko Bandurina”, te koordinator referenduma „U ime obitelji” za Šibensko-kninsku županiju. Suradnik je Caritasa i član HBK Vijeća za laike.

Borba za svoj narod!

Da Zekanović ima i podlogu za Europski parlament, potvrđuje i podatak da je kroz rad u udrugama, ali i generalno kroz karijeru, radio na provođenju EU projekata, dok danas u Hrastu obnaša dužnost potpredsjednika stranke. No, što doista on i njegovi Suverenisti nude biračima koji su im naklonjeni, Zekanović je osobno otkrio u razgovoru s našim suradnikom.

„Mi smo lista Suverenista, odnosno mi smo Hrvatski suverenisti. Suverenizam je jedan pojam koji se u zadnje vrijeme počeo učestalo koristiti, ne samo u Hrvatskoj, već i u čitavoj Europskoj uniji, a označava prije svega borbu za svoj narod. Za nacionalni identitet, za poziciju svojega naroda i svojeg naroda unutar neke zajednice naroda, u ovom slučaju mislim na Europsku uniju. Dakle, mi ćemo se postaviti onako kako se postavljamo i u hrvatskom parlamentu, odnosno – hrvatski i suverenistički. Nama je interes naše države i našeg naroda na prvom mjestu”, objasnio je naš sugovornik, te dodao da je najbolje objasniti ono što Suverenisti doista zastupaju, na nekim bitnim primjerima:

„Na primjer, tema Istanbulske konvencije, koja upravo ovih dana, a to moram naglasiti, u vrtiće diljem Hrvatske uvodi rodnu ideologiju, na koju smo upozoravali, a kao što sami znamo – nije spriječila nasilje u obitelji. To je jedan dokument koji je nametnut iz Europe, a hrvatska Vlada, koja nije suverenistička, samo ga je prihvatila, dok smo mi kao Suverenisti ukazivali na njegovu štetnost, te tvrdili da ne prihvaćamo nikakve diktate Europske unije. Taj dokument nismo htjeli prihvatiti, kao što ga nisu prihvatile ni neke europske članice”, tvrdi Zekanović. Osim toga, upozorio je i na Marakeški sporazum, protiv kojega je otvoreno protestirao, a koji također nije donio nikakva rješenja.

”To je opet bio diktat Bruxellesa. Hrvatsku se primoralo da ga se potpiše, a mi bismo kao Suverenisti tome rekli — ‘NE’. Vidimo i sami što se događa na hrvatskim granicama; mi moramo štititi naše granice, fizički i na bilo koji drugi način, jer to je naš interes. Najnoviji je primjer i jako aktualan. Riječ je o ulasku Srbije u Europsku uniju. Ne samo da Hrvatska ne uvjetuje ulazak Srbiji u Europsku uniju, već Hrvatska pomaže Srbiji da uđe u EU, dok istodobno imamo jako puno neriješenih pitanja, koja neće biti riješena. Mi čak nemamo niti formalno priznanje Srbije za izvršenu agresiju na Hrvatsku, a pomažemo im prilikom ulaska u Europsku uniju!? To je jedan desuverenistički stav, jer se ne smijemo zamjeriti, to jest hrvatska se vlast – ne smije zamjeriti Bruxellesu”, oštar je zastupnik. Dodao je da razvoj gospodarstva i prosperitet neke zajednice i naroda dolaze iz suvereniteta neke zajednice, a najbolji primjer za to je, prema njemu – Izrael.

Vrijeme za ujedinjenje desnice…

”Gledajte, Izrael je jedna država koja se nalazi u itekako teškom okruženju, to je jedna država koja se nalazi u prirodno-geografskoj regiji koja nije idealna za život, ali bez obzira na to, Izraelci itekako dobro prosperiraju jer su svi izraleski političari suverenisti koji vode računa o svom narodu i državi. Iz toga proizlazi i gospodarski prosperitet. Nemojmo misliti da ćemo mi, povezivanjem s našim susjedima na razini Europske unije, dobiti isto ono što oni od nas traže. Nećemo. Nećemo živjeti bolje, živjet ćemo bolje onda kada budemo vodili brigu o interesu svojega naroda. Zato trebamo suverenizam! Apsolutan je primjer uvođenje eura koje će donijeti štetu prosperitetu hrvatskog naroda, jer će njime – osiromašiti. S druge strane, moramo naglasiti da nam i sam ulazak u Europsku uniju, osim što je omogućio mladim obiteljima da odu u EU, nije omogućio bolji život, tako da po tome pitanju treba preispitati odnose unutar Europske unije”, uvjeren je Hrastov zastupnik.

Svjestan je Zekanović činjenice da je Hrvatska mala zemlja, pa upravo zato smatra da se trebamo bazirati na zajedništvo, kako bi se na razini Europske unije napravio dobar posao, kao što to čini nositeljica liste Hrvatskih suverenista, zastupnica Ruža Tomašić.

“Dakle, i ja sam dokazao da kao jedan zastupnik u Hrvatskom saboru mogu napraviti razliku. I Ruža Tomašić je dokazala to u Europskom parlamentu. Zamislite kada bi u Hrvatskoj bile stotine Ruža Tomašić, e, onda bi se dogodila razlika…! Ja bih rekao da je ona dokazala da jedan čovjek čini razliku”, vjeruje naš sugovornik, te tvrdi da i jedan čovjek, kada ima volju, može napraviti promjenu.

Prema anketama, Hrvatski suverenisti stoje solidno, no Zekanović ne želi kalkulirati s brojem mandata, pa kaže: „Očekujem pobjedu, kakva god bila… Bilo da je riječ o nekoliko mandata, ili nešto više. Drago mi je da su nas ankete počele uzimati za relevantnu opciju, a mi znamo kakvo je stanje na terenu. Obilazimo cijelu Hrvatsku, vidimo da nas ljudi podržavaju i da će nam dati pravu podršku. Uvjeren sam da ćemo se u izbornoj noći veseliti”, smatra Zekanović, koji se dotakao i osjetljive teme – ujedinjenja desnice.

Naime, njihova nositeljica liste, Ruža Tomašić, ponudila je svoj mandat, ukoliko ga osvoji – saborskoj zastupnici Bruni Esih – kako bi i tim činom ukazala na potrebu za zajedništvom, međutim opcija kojom ravnaju Esih i Zlatko Hasanbegović, tu je ponudu – naprosto ignorirala.

”Mi ostajemo pri našemu, a naš je bio poziv na zajedništvo na koje smo pozivali od starta. Nažalost, do toga nije došlo, mislim da su pogriješili, ali vremena ima i siguran sam da će biti još vremena i za suradnju”, zaključio je Zekanović.