ZEKANOVIĆ: ‘Da se desnica ujedinila HDZ bi se loše proveo na euroizborima’

Autor: Dnevno/Dr. K.

U Novom danu N1 Televizije gost je bio Hrvoje Zekanović, kandidat Hrvatskih suverenista za Europski parlament gdje se osvrnuo na aktualne teme.

Na opasku sa se suverenistima spočitava kako u ovoj predizbornoj kampanji nameću domaće teme ispred europskih tvrdi da je upravo suprotno.

” Mnogo puta smo istaknuli i Schengen i euro o kojima imamo jasan stav. Često govorimo i o migrantskoj politici koja je jedna od najvažnijh ema. Ruža Tomašić je otvorila mnogo tema, otvaramo te teme i to mnogo više od drugih”, govori Zekanović i dodaje da je Suverenistima stalo do europskih vrijednosti.

“Kad je Europa 50-ih nastajala, osnivali su je kršćanski političari koji su Europu zamišljali kao kršćanski kontinent. Mi želimo da Europa ne bude amorfna masa nego da ima svoj identitet”, kaže te dodaje: “Svi su dobro došli u Europu, mi se borimo protiv getoizacije. Svi koji žele doći, neka dođu. Ali, moraju se integrirati u europski društvo”, objašnjava.

Za podjelu na desnici Zekanović krivi HDZ koji „uzima glasove desnog dijela političkog spektra, uzima i glasove kršćana.“

„ Oni su stranka s velikim odmakom u lijevo. Plenković očito želi HDZ u potpunosti prebaciti u onaj drugi dio političkog centra. Tradicionalno glasači doživljavaju HDZ kao stranku desnog centra, a on to više nije”, kaže.

O odnosu s Neovisnima za Hrvatsku i odluci da na europske izbore ne idu sa zajedničkom listom, Zekanović kaže kako su i jedni i drugi u suverenističkom dijelu političkog spektra.

“Postoje razlike, ali smatram da smo srodni. To su opcije koje grabe u istom dijelu spektra, možda mi malo više u onaj kršćanski dio, a oni u pravaški. Zašto nemamo istu listu? To treba pitati njih. Oni su odbili bilo kakvu suradnju. Matematika je jasna. Da smo išli zajedno, HDZ bi se borio za četvrti mandat. Nažalost, nije bilo dovoljno političke mudrosti. Neka ovo bude test za parlamentarne izbore. Neka vide svi što bi se bilo napravilo sa zajedničkom listom”, govori.

Na Bleiburg kaže ide.

“Ja uvijek tamo idem bez ikakvih obilježja. Ako će netko ponijeti zastavu i odjenuti se na neki način, to je njegovo pravo”, govori.

Odluku austrijske policije da pojača nadzor nad skupom ne smatra spornom.

„Nije Austrija kriva, kriva je Hrvatska diplomacija. Ja sam bio mnogo puta tamo i nisam nikad vidio to o čemu se govori. Kriva je diplomacija što se nije zauzela da se pronađe pravi stav o poslijeratnom zločinu”, kaže Zekanović.

Na pitanje je li mu žao što je rekao Miloradu Pupovcu da mu je žao što 1995. nije na traktoru pobjegao u Beograd odgovara: “Ne. Zašto bi mi bilo žao?”

“Svi koji hrvatsku državu ne vole i kojima je teško što ona postoji, meni je žao što svi oni nisu otišli put majčice Srbije i tamo ostali, pa i na traktorima. Svi koji Hrvatsku ne vole i žele je, volio bih da su je napustili”, govori Zekanović.

“Volio bih da srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj predstavljaju ljudi poput Peđe Mišića. To je čovjek koji je dao sve što ima da bi Hrvatska bila slobodna”, kaže Zekanović objašnjavajući da Pupovac ima bogato financiranje pa mu nije teško biti izabran u Sabor.

Što se tiče odgovora Milorada Pupovca koji je sjeo na traktor i Zekanoviću poručio da ide, ali ne u Beograd, nego u Bruxelles, kaže: “Neka ide u Bruxelles, i neka ostane tamo.”

“On neće osvojiti mandat, to je igra Andreja Plenkovića. Kao što likuje što mi u desnom dijelu nismo zajedno, tako je dogovorio i da Pupovac izađe na izbore da našteti SDP-u. Isto je napravio i u Ličko-senjskoj županiji. To je njegova matematika, on to dobro radi”, zaključuje Zekanović.