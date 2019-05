UPRAVO SVJEDOČITE MANIPULACIJI IZBORIMA! Iz Hasanbegovićevih redova alarmiraju: Ne nasjedajte

Autor: dnevno.hr

Tomislav Jonjić iz Neovisnih za Hrvatsku, na svojem je Facebook-profilu upozorio na moguću manipulaciju izborima, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

”Danas je zadnji dan izborne promidžbe, pa vladajuće strukture intenzivno šire dezinformacije koje postoje već godinama, zapravo desetljećima. Hrvatski je izborni sustav nepravedan, pače skandalozan – i zato smo podupirali referendumski pokušaj njegove izmjene – ali, ne vjerujte vladajućima kad vam sugeriraju da postojeća D’Hondtova metoda preračunavanja glasova u zastupničke mandate dovodi do ‘bacanja glasova’ ako su oni dani tzv. malim strankama, ili čak njihova pribrojavanja nekoj drugoj stranci. Vaš glas znači izraz vaše političke volje i vaše savjesti; on je izraz vaše hrabrosti ili vašega kukavičluka. Nemojte da vas varaju! Nemojte se bojati dati svoj glas tzv. malim strankama. To nije izgubljen glas! Ne nasjedajte biološkim i duhovnim potomcima jugoslavenskih komunista, odnosno bezličnim i klijentelističkim partijama koje vas cijede i sramote već desetljećima. Glasujte za one koji vas nikad nisu prevarili! Glasujte za one kojima je uskraćen pristup medijima, jer baš ta činjenica govori o njihovoj neovisnosti. Dakle, u nedjelju iziđite na izbore i glasujte za listu br. 4, koaliciju dviju najvećih hrvatskih nacionalističkih i državotvornih stranaka: NEOVISNE ZA HRVATSKU i HRVATSKU STRANKU PRAVA”.