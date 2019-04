Što on to radi? Ovako Gordan Maras provodi kampanju za europske izbore

Autor: Dnevno, I.B.

Iščekivajući izbore za Europski parlament 26.svibnja, političke stranke i njihovi kandidati vode tešku borbu za glas građana. Prema rezultatima rejtinga, HDZ je uvjerljivo prvi, a time i trn u oku najvećoj oporbi, SDP-u.

No, umjesto da građanima nudi riješenje i izlaz iz problema u kojima se nalazi Hrvatska, upravo SDP-ov Gordan Maras na društvenim mrežama zbija šale. Očigledni zaljubljenik u James Bonda, Maras se posljednjih dana predstavlja kao dotični filmski lik. Od početno objavljenih obilježja poput martinija i natpisa ‘Shaken, not stirred’ preko plakata ‘EU kandidat 007’ Maras je stigao i do HDZ-a. Pa osim što su izbori ozbiljni politički nastup u Europi, definitivno su i izuzetna prilika za ispunjavanje unutarnjih želja.

Maras je ipak shvatio da za pobjedu na europskim izborima treba nadjačati vodeći HDZ pa se u svojoj posljednoj objavio konačno okrenuo i okršaju s navedenom strankom.

‘HDZ-u smeta moj laptop! A vama?’, napisao je na svom Facebook-u, a hoće li i kako će na to reagirati HDZ tek ostaje za vidjeti.