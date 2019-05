ŠTO MU JE TO UČINILA PREDSJEDNICA? FRED ZA DNEVNO OTKRIO: ‘Kada je posjećivala šator, prema meni se ponijela neljudski’

Autor: Snježana Vučković

Predrag Fred Matić bivši je ministar branitelja, a sada i treći kandidat na listi SDP-a za europarlamentarne izbore. Jedan je od vukovarskih branitelja i zatočenik u logorima, o čemu je napisao knjigu “Ništa lažno”.

Kandidat ste na izborima za Europski parlament. Kojim ćete se temama baviti ako postanete zastupnik u Europskom parlamentu?

Naš je cilj u SDP-u boriti se za ravnopravnost naših građana s građanima EU-a u svim segmentima. Najvažnije od svega je da naši građani imaju jednake plaće, jednake mirovine i jednaku kvalitetu zdravstvene skrbi u odnosu na ostale građane EU-a. Nudimo prijedloge koji idu u tom smjeru, i to će biti naša glavna misija.

Uz taj zajednički cilj, važnom smatram i borbu protiv korupcije. Višegodišnji sam član Upravnog odbora Transparency International Hrvatska i smatram da je borba protiv korupcije u Hrvatskoj na niskoj razini, i to je jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi odlaze iz Hrvatske. Nitko ne želi živjeti u korumpiranom sustavu u kojem se institucije zloupotrebljavaju u stranačke svrhe, a pravnu državu ne vidimo ni u tragovima. Osam godina bio sam prognanik i migracije smatram velikim izazovom, posebno za Hrvatsku koja je još vanjska granica Europske unije.

Zalagat ću se i za borbu protiv svih oblika diskriminacije. Bez obzira na vjersku, nacionalnu, etničku pripadnost ili bez obzira na seksualnu opredijeljenost, želimo da se svi osjećaju ravnopravnim članovima našeg društva. Želimo progresivno društvo.

Meni susigurno najbliža tema ratni veterani. Možda na prvi pogled nema izravnu poveznicu s EU-om, ali pitanja vezana uz tu problematiku treba artikulirati unutar Europskog parlamenta. Imam 27 godina iskustva u radu s tom populacijom i vjerujem da i njih netko treba predstavljati na toj razini.

Zanimaju me i teme poput obrane i sigurnosti – višestruko sam odlikovani brigadir HV-a i posjedujem dva certifikata NATO-a za pristup povjerljivim dokumentima.

Zanimljiv je spoj ratnih veterana i SDP-a. Zašto ste u SDP-u?

Socijaldemokratske vrijednosti, poput jednakosti i solidarnosti, dio su mog odgoja. HDZ je neopravdano sebi prisvojio patriotizam, uspio je nametnuti da su samo oni domoljubi, a da su sve druge stranke, posebno SDP, protiv Hrvatske. To je apsolutna besmislica. Zato sam tu, kako bih pokazao da u SDP-u ima dobrih i poštenih ljudi. Imamo brojne HDZ-ovce koji godinama imaju istu plaću kao ja, a imaju sto puta veće bogatstvo, novac, nekretnine, dok ja nemam ništa od toga. Postavlja se pitanje: kako to? HDZ je zadnji koji se može hvaliti patriotizmom jer mislim da pravi patrioti ne potkradaju svoju državu.

Zastava i grb ne mogu pripadati jednoj stranci. Vjerujem da se domoljublje dokazuje time da se pošteno živi u ovoj zemlji, dokazuje se plaćanjem poreza. To je dovoljno da budeš “dobar Hrvat”.

Meni su od svih SDP-ovaca te teme najbliže, iako vjerujem da i svi moji kolege jednako vole ovu zemlju kao i ja. Ima i SDP nacionalnu komponentu, ali u zdravom smislu. Evo, recimo, pokojni dr. Njavro za mene je bio prototip patriota, on je volio Hrvatsku, ali nikad nije rekao ni jednu riječ protiv bilo koga drugog. Voli svoje i poštuj tuđe. Ja sam i iz rata izašao bez osjećaja mržnje. Ne mrzim, jer mislim da mržnja razara čovjeka koji mrzi. Puno mi je ljudi u ratu, pogotovo u logoru, učinilo zlo, ali ih ne mrzim.

Kako onda komentirate izjavu Dubravke Šuice da nema većih Hrvata od HDZ-ovaca?

Da to nije rekla HDZ-ovka, ja bih bio užasnut time, ali od njih smo se stvarno naviknuli čuti svašta. Nama u SDP-u je potpuno nebitno kojeg si spola, za koga navijaš, kolika ti je plaća, koje si boje kože. Ostaje samo – jesi li čovjek ili nisi i ja jedino tako promatram ljude. I s ovim drugima nastojim imati što manje posla. Iako je i njih Bog stvorio s nekom svrhom. Ne sviđaju mi se stranke koje su u tom pogledu ograničene i neki njihovi stavovi vuku u davna neslavna vremena koja smo odavno trebali nadrasti.

Često komentirate predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Što mislite o njezinu dosadašnjem djelovanju?

Poznato je da je predsjednica nakon izborne noći prvo posjetila šator i da je još nekoliko puta bila u šatoru. Mene je to jako povrijedilo, jer ona uvijek govori o poštivanju institucija, a samo tri metra dalje od šatora bio je moj ured i nikad se nije udostojila doći i vidjeti što se tamo događa, pitati me: “Što si ti to, Frede, učinio loše prema braniteljima?”

Kada netko postane predsjednik, onda je predsjednik svih hrvatskih građana, a ona je pokazala da se prema jednom članu Vlade ponaša neljudski, a kroz svoj mandat nam je pokazala i kako se ponaša prema onima koji nisu njezini glasači.

Vidimo i u posljednjih nekoliko mjeseci kako se potpuno odrekla i retorike i ljudi koji su je praktički doveli do Pantovčaka i da je zbog drugog mandata spremna ljubiti prsten Andreju Plenkoviću. I time je pokazala svoju apsolutnu nevjerodostojnost…

Spomenuli ste premijera Andreja Plenkovića. Kakav stav imate o njegovu djelovanju?

U jednom trenutku mi se učinilo da bi Andrej Plenković mogao biti i predsjednik SDP-a, s obzirom na njegova uvjerenja. Plenković je preuzeo stranku kao čovjek koji je imao široke poglede – u krajnjoj liniji, ja sam ga doživljavao pozitivno. Došao je kao jedan Europljanin, ali iz njegova smo djelovanja vidjeli da nije ništa bolji od Karamarka. S obzirom na to kako se ponaša prema svojim ljudima u stranci, prema oponentima, prema opoziciji, on je u stvari – umiveni Karamarko. Možda se “fura” na Sanadera, ali više je umiveni Karamarko. Njegova svilena rukavica opasnija je od Karamarka s kojim se otvoreno znalo što se može očekivati.

Nismo vas vidjeli na obljetnici Bljeska u Okučanima, dok je, recimo, nositelj liste HDZ-a, Ressler, bio ondje…

Nisam išao u Okučane upravo zbog toga što se tamo radilo o predizbornoj kampanji. Strogo pazim na to da po glasove ne idem preko tuđih leđa, a tamo se radilo o tome. Ne mogu zamisliti, nakon svega što sam prošao za Republiku Hrvatsku, u ratu i u logoru, da bi se hrvatski branitelji između Resslera i mene odlučili za – Resslera. On je tamo bio prvi put i vjerojatno više nikad neće otići. Otišao je tamo u predizborne svrhe, jer ga je HDZ poslao da preko mojih mrtvih suboraca dođe do političkih poena. Ja to ne mogu. Meni je to gadljivo. Želim ići u Bruxelles, želim pobijediti na izborima, ali ne na takav način. HDZ ne preza od toga, njima mrtvi biraju, to je opće poznato, a sad još i preko mrtvih pokušavaju dobiti glasove…

Vratimo se na temu Europske unije. Koliko, zapravo, aktivnosti unutar EU-a utječu na građane i jesu li građani svjesni tog utjecaja?

Djelovanje Europskog parlamenta najizravnije utječe na živote svih građana, što smo vidjeli na primjerima dosadašnjeg djelovanja naših eurozastupnika. Puno toga se može postići kvalitetnim i predanim radom na koji sam ja spreman. Mislim da građani država članica, ne samo Hrvatske, imaju, ipak, veću privrženost nacionalnim institucijama nego europskim, ali s vremenom se to pomalo mijenja i postaju sve svjesniji značaja koji ima EU.

Situacija u Hrvatskoj nije ni približna onoj kakvu su zamišljali branitelji 90-ih godina, kad su sjedili u rovovima pred neprijateljskim granatama. Mi smo zamišljali Hrvatsku kao Austriju, Švicarsku, ali, nažalost, nismo postali takva zemlja, nego naši građani odlaze u te zemlje. Hrvatska je trebala biti takva ili bolja od njih.

Naše plaće, mirovine, zdravstveni sustav trebaju biti isti kao kod Austrijanaca, kod Francuza, Talijana. Ako smo već prihvatili da budemo dio te jedne velike europske obitelji. Zbog toga nastupamo pod sloganom – ravnopravni.

Slavonac ste. Zadnjih ste dana često u posjetu Slavoniji. Kakvi su dojmovi?

Uvijek mi je drago porazgovarati s mojim Slavoncima i zanimljivo je da svi ti ljudi imaju samo jednu želju, a to je – dostojno živjeti od svojeg rada na svojoj rodnoj grudi. I to je sve. Nažalost, mnogi od njih nisu imali čak ni to i zbog toga su odselili. Ne zato što su htjeli, nego zato što su morali. Svatko želi za sebe i svoju obitelj ugodan život i osiguranu egzistenciju, a ne spajanje kraja s krajem s bijednim plaćama i mirovinama. Ostaje nam raditi na tome da se Slavonija digne iz pepela, da bude vodeća regija u Hrvatskoj, jer ona ima sav potrebni potencijal za to.

SDP je najavio plan za revitaliziranje Slavonije i Baranje u idućih 10 godina na kojem radi tim stručnjaka. Smatramo da Slavonija treba biti pokretač razvoja u Hrvatskoj, jedna od najuspješnijih regija, a sada je vidimo opustošenu…

Želimo i moramo podići poljoprivrednu proizvodnju, posebno ekološku, osigurati plasman, s tim povezati turistička, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva, proširiti komunalnu i prometnu infrastrukturu, zaustaviti iseljavanje mladih dodjelom poljoprivrednih zemljišta i osiguravanjem krova nad glavom, jer – to je najvažnije od svega.

Ako su se neke europske zemlje nakon Drugog svjetskoga rata mogle dignuti iz pepela, može se i Slavonija oporaviti od trenutne situacije u kojoj je potpuno uništena. Potrebna je volja, vizija i pravo vodstvo.

Bez obzira na svu tu štetu, mi vjerujemo da nije kasno preokrenuti negativan trend, s pravim ljudima koji su spremni naporno raditi, da vratimo sjaj našim ruralnim krajevima koji će prehranjivati i Hrvatsku i Europu.

Vaša poruka biračima…

Hrvatski građani trebaju znati da se ovdje ne radi o stranačkim izborima – kandidati koji odlaze u Europu su njihovi predstavnici, pa tek onda predstavnici pojedinih stranaka.

Mi ovdje jesmo suparnici u političkoj utakmici, ali svih 11, odnosno 12 koji odu u Europski parlament, trebaju raditi na zajedničkom cilju – za naše građane, koji su nam i dali povjerenje. Zato vas pozivam da u što većem broju izađete na izbore i izaberete predstavnika za kojeg smatrate da će se na najbolji način boriti za vaše interese. Ako želite biiti ravnopravni s ostalim građanima EU-a, birajte – SDP.