Ruža sve brutalnija u kampanji! Upravo je progovorila o temi o kojoj svi u Hrvatskoj šute

Autor: Dnevno

Tijekom posjeta Bosni i Hercegovini, nositeljica liste Hrvatskih suverenista, europarlamentarka Ruža Tomašić u razgovoru za dnevno.ba, progovorila je o mnogim zanimljivim temama, a ovaj zanimljiv intervju prenosimo u potpunosti:

Dnevno.ba: Zadnjih dana boravite u BiH, a sjećamo se i Vašeg dolaska prije par godina, pa što možete reći je li se od tada do danas situacija poboljšala ili možda po bh Hrvate pogoršala?

TOMAŠIĆ: “Situacija se nažalost pogoršala, ljudi govore kako su im djeca otišla u Irsku, Njemačku, Ameriku, Kandau… Ispada da BiH svoju djecu školuje i odgaja za neke druge države”.

Prostituiranje po bh Hrvatima

Dnevno.ba: Zašto su Hrvati u BiH ostavljeni na milost i nemilost velikosrpskoj politici, poglavito kada znamo da je i Dragan Čović na neki način miljenik Beograda?

TOMAŠIĆ: “Ljudi u BiH konstantno na izborima biraju Dragana Čovića, pa ako uvijek isto biraš ne možeš ni imati nešto drugačije. On je do sada pokazao da ništa nije napravio za ovdašnje Hrvate, osim za sebe i svoje najbliže”.

Dnevno.ba: Znate li da bh Hrvate u Saboru RH predstavlja Božo Ljubić koji je do kolovoza 1993. godine bio pripadnik Armije BiH. Slažete li se kako je sramota da jedna takva osoba tamo predstavlja Hrvate iz BiH?

TOMAŠIĆ: “Naravno da je sramotno, ali ako sami Hrvati u BiH dopuštaju da se po njima prostituira onda je jasno da će tako i biti. Hrvati u BiH su pošteni, vrijedni, radišni ljudi, ali previše popuštaju i gaženje po sebi dopuštaju. Moje rodno selo je Mladoševica u župi Novi Šeher i znam jako dobro kako Hrvati ovdje žive i u kolikom broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Tamo je zemlja isto plodna, jer nisu tu samo planine i ljudi bi mogli živjeti na svome i od svoga rada kada bi netko normalan vodio brigu o njima”.

Ničeg dobrog nisu napravili…

Dnevno.ba: Kako komentirate odnos Dragana Čovića i Milorada Dodika i smatrate li kako je ta bliskost i njihova suradnja pogubna za Hrvate u BiH, baš kao i suradnja HDZ-a u Republici Hrvatskoj s Miloradom Pupovcem?

TOMAŠIĆ: “Dok se u BiH s vlasti nemaknu Čović, Dodik i Izetbegović neće biti napretka. Njih trojica su se obogatili i stalno potiču na nacionalizam i međusobne svađe, a dok se obični ljudi svađaju nitko ne postavlja pitanje otkud njima sav taj novac i ostvareno bogatstvo? Takve bi trebalo poslati u ropotarnicu povijesti, jer ničeg dobroga nisu napravili”.

Dnevno.ba: Bez toga ćemo očigledno jako teško u Europsku Uniju?

TOMAŠIĆ: “Preko BiH se pere novac i njima u EU treba jedna takva država za takve stvari. Bosna i Hercegovina bi njima u Bruxellesu trebala biti prioritet zbog svih odnosa unutar ove države, ali nažalost tako nije”.

Ako je i od pape previše je…

Dnevno.ba: Pošto u BiH uglavnom žive Hrvati čvrstog katoličkog/kršćanskog svjetonazora što iz perspektive europarlamentarke možete kazati o tome kakva je budućnost kršćanske Europe?

TOMAŠIĆ: “Hrvati iz BiH bi se svakako trebali malo više povezati s katoličkim udruženjima u EU. a ja svakako mogu biti jedna od tih veza”.

Dnevno.ba: Proteklih dana ste imali žestok istup oko aktualne situacije proglašenja ili ne Alojzija Stepinca svetim, pa ste i papi Franji poslali jedno pismo glede toga zašto ne želi čuti istinu o blaženom Stepincu, odnosno zašto traži mišljenje patrijarha Irineja, poglavara Srpske pravoslavne crkve?

TOMAŠIĆ: “Pa svi znamo tko je blaženik Alojzije Stepinac. No, papa Franjo nije išao po mišljenje kod židova nego mišljenje traži kod Irineja koji pljuje Hrvate, jer su njemu svi oni ustaše, uključujući i hrvatske svećenike i biskupe. Ipak bi papa trebao uzeti u obzir osjećaje Hrvata, jer su oni predziđe kršćanstva i što je meni najgore Tito je tražio od Stepinca da se odrekne Rima i Vatikana i osnuje Hrvatsku katoličku crkvu. Da je Stepinac pristao na to nikada nikakvog suđenja prema njemu ne bi bilo, ali nije pristao i potom je proglašen ratnim zločincem, a evo vidimo da sada i papa Franjo na jedan način sudi Stepincu. Znamo da je Stepinac spasio puno i pravoslavne i židovske djece i umjesto da se sve to uzme u obzir on sada traži da četnici sude Stepincu. Ako je i od pape previše je…”

Izgubljeni u vremenu i prostoru

Dnevno.ba: Je li za Vas sramota nedavna posjeta Dragana Čovića Vukovaru ukoliko znamo da je ’91. godine bio na čelu Namjenske industrije SOKO Mostar koja je servisirala zrakoplove tzv. JNA, a koji su razarali i Vukovar i Republiku Hrvatsku?

TOMAŠIĆ: “Čović bi trebao otići u ropotarnicu povijesti, a Hrvati u BiH se trebaju organizirati i shvatiti napokon da Čović nije ništa dobroga za njih napravio. On ravnopravnost za Hrvate u BiH traži svake četiri godine ona dva tjedna pred izbore, a ostatak vremena ga nema nigdje. Ima korektnu suradnju s vladajućom politikom u Hrvatskoj, ali morate znati kako su i oni u RH izgubljeni u vremenu i prostoru stalnim dodvoravanjem Beogradu i Bruxellesu”.

Dnevno.ba: Od izvora bliskoga vrhu HDZ-a BiH dobili smo informaciju o tome kako su oni obećali Plenkoviću “namaknuti” kojih 40.000 glasova iz BiH za predstojeće izbore za EU Parlament. Vjerujete li da Hrvati u BiH toliko mogu “pogurati” HDZ-ovu listu?

TOMAŠIĆ: “Mislim da Hrvati u BiH još uvijek dosta vjeruju HDZ-u, pa je sve to moguće, a isto tako tu su i nova biračka mjesta koja su odobrena samo stoga što su prethodno i Srbi tražili dodatna mjesta u Srbiji i dobili ih, pa nisu onda gospoda mogla da ne udovolje i Hrvatima u BiH”.

Sačuvaj nas Bože Jovićevog ulaska!

Dnevno.ba: Vi ste pak nedavno izjavili kako vjerujete da biste osvojili 200.000 glasova da ste na listi HDZ-a, ali pošto niste što mislite koliko ćete glasova osvojiti s listom Hrvatskih suverenista?

TOMAŠIĆ: “Vjerujem da ćemo osvojiti 100 tisuća glasova, jer su ljudi u Republici Hrvatskoj nezadovoljni politikom HDZ-a i ne daj Bože da Jović dođe u EU Parlament, jer ako se on tamo raspriča nitko mu od ovih iz HDZ-a neće smijeti reći da laže to što bude pričao”.

Dnevno.ba: Što Hrvati Bosne i Hercegovine mogu od Vas očekivati ukoliko uđete u EU Parlament?

TOMAŠIĆ: “Pa kao i do sada ću se boriti za njih, biti njihov glas, suprotstaviti se svima koji budu postupali poput onog europskog izvjestitelja za BiH iz Rumunjske kada je u Bruxellesu vrijeđao bh Hrvate, no ni njemu to tada nisam dopustila, pa neću ni drugima u budućem vremenu. Tko može neka izađe na izbore, jer 70 posto zakona koji se donose u Bruxellesu moraju se provoditi i u Hrvatskoj i stoga su ovi izbori važni. Moramo pokazati iskrenost i poštenje, a mislim da sam to pokazala i kroz svoj dosadašnji rad. I zato ću na kraju reći – Lista broj 6 i Ruža Tomašić”.