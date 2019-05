Radimir Čačić: ‘Kolakušić je u politici kao malo dijete, ne želim se uspoređivati s njim’

Autor: Dnevno

Predsjednik Reformista i župan Varaždinske županije u N1 Studiju komentirao je stav Mislava Kolakušića da svatko tko nema 2,5 posto podrške građana nema što raditi u politici. Rekao je da on nije Mislav Kolakušić koji, kaže, vidi politiku kao dijete.

Još u travnju, kada su Reformisti predavali kandidacijske liste za europske izbore, Radimir Čačić je izjavio: “Ono što vam mogu garantirati, ili ne znam ništa o politici, jest da ćemo zastupnika u parlamentu imati barem onoliko koliko Mislav Kolakušić, Pametno i HNS zajedno”, zaključio je Čačić.

Uskoro bivši sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Mislav Kolakušić izjavio je kako je rezultat na izborima presudan u tome treba li se netko nastaviti baviti politikom.

“Ako nemate 2,5 posto podrške građana, nemate nikakvo moralno pravo baviti se politikom”, rekao je tada Kolakušić tada.

“Kako bih se mogao kandidirati, ako nemam podršku 70 000 građana?”, upitao je.

“Nisam ja Kolakušić. Ne pada vam valjda na pamet da me uspoređujete s njim. Mi nismo isti, niti ćemo ikad biti, niti možemo biti. Ja sam čovjek koji je biran toliko puta koliko je biran na svoje ime, izabran sam direktno gdje jesam, predsjednik sam stranke koja je bazično regionalna stranka i u prostoru u kojem djelujem ja ću dobiti svoje glasove, za njega sam rekao to što sam rekao. Kad bismo taj kriterij primijenili u Hrvatskoj nakon ovih izbora, ne bi bilo nijedne stranke osim HDZ-a i SDP-a. Držite me za riječ. Ovo je način na koji malo dijete vidi politiku, ali ja nisam malo dijete, predugo sam u politici”, rekao je Čačić.