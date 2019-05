OVO JE NJENA OBITELJ U BRUXELLESU! Ako pitate Željku Markić koga bi ona poslala u Europski parlament…

Ušla je u studio N1 televizije. Ostalo je povijest? Možda, ali i ne baš iz nekog normalnog kuta gledanja. Jednom je netko pametniji rekao da će svatko imati svojih 15 minuta na televizijskim ekranima. Mislimo da se zvao Andy Warhol. Baš bi netko takav i trebao danas, da se sve pokrene. Makar i u četiri faze… U četiri razne boje.

Željka Markić je pred kamerama otkrila svoje simpatije prema “bojama” koje će braniti na skorim izborima za Europski parlament. Naravno, uvijek je zanimljivo čuti što misli prva dama hrvatske obitelji, pa hajmo i mi čuti što je to rekla…

“Čujem da je Zlatko Hasanbegović bio kod vas, i vi ste jedna od rijetkih televizija koja otvara prostor da u izravnoj komunikaciji iznosi svoje pozicije i mislim da je to jako dobro. Jako cijenim Zlatka Hasanbegovića, mislim da su on i Bruna Esih i ljudi koje su okupili, pošteni ljudi, nisu opterećeni, slobodni su, mogu djelovati, što za mene u prijevodu znači da mogu djelovati u interesu svih nas građana”, rekla je Markić koja je potom pohvalila i Marijanu Petir.

“U ovih pet godina je odradila odličan posao, pokazala da zna raditi i da hoće raditi i jako bih rado da i jedni i drugi dobiju svoga zastupnika u Parlamentu”, priznala je čelnica udruge U ime obitelji.

Otkrila je i da bi u Europskom parlamentu voljela vidjeti i ponekog zastupnika Mosta.

“Zbilja ne znam kako se Most pozicionirao, mislim da se oni još traže, ali ono što je za mene bitno, procjenjujem da ima sposobnosti, da ima poštenja, da neće krasti i da će u onome što će raditi biti osjetljiviji za ono što građani traže. Na neki način ste me, gospodine Bobiću, tako sada izvozali da sam sada rekla koga bih ja na neki način preporučila, pa čestitam, to ste dobro izveli”, rekla je Markić uredniku emisije.

Zanimljivo, nije htjela reći što misli o Ruži Tomašić… Već se dugo ne voli s tom stranom hrvatskog političkog spektra pa je o njoj rekla tek nešto usputno. Uglavnom, nije rečeno ništa neočekivano….