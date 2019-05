MOST: ‘Naš je osnovni cilj da Hrvatska bude ravnopravna članica EU, treba promijeniti kriterije za financiranje novih država članica

Autor: Dnevno

Most NL danas je u Puli predstavio program stranke za EU izbore. Govorili su predsjednik stranke Most NL i nositelj liste za EU izbore Božo Petrov i zastupnica i kandidatkinja Ines Strenja, piše u priopćenju poslano medijima.

PRIOPĆENJE PRENOSIMO U CIJELOSTI:

“Božo Petrov je istaknuo kako izborna kampanja ulazi u finiš, a vrlo malo smo čuli o programima pojedinih stranaka i listi, o tome što nude i za kakve politike se zalažu. Zato danas želimo prezentirati svoj program u kojeg je ugrađeno znanje većeg broja stručnjaka i u kojemu „crno na bijelo“ piše za što će se Most zalagati u Europskom parlamentu.

„Mislim da je Europska unija tema koja je ljudima u Istri dosta bliska. Odluke koje se donose u Bruxellesu utječu na naš svakodnevni život i toga moramo biti svjesni. Europska unija je činjenica i stvarnost koju ne smijemo izbjegavati i koju moramo pokušati oblikovati prema našim potrebama. Svugdje u Hrvatskoj pa i ovdje u Istri gotovo svakodnevno možete vidjeti utjecaj EU.“ – rekla je Ines Strenja.

Dok je Most participirao u Vladi 2016. godine jedna od gorućih istarskih i europskih tema bio je slučaj „ISTARSKOG TERANA“. U pitanje je bio opstanak proizvodnje tog tradicionalnog istarskog vina. Most je tada upravljao Ministarstvom poljoprivrede, a naš tadašnji ministar, profesor Davor Romić, založio je sve svoje znanje, iskustvo pa i osobni ugled kako bi se taj problem riješio na zadovoljstvo istarskih vinara. To je bila jedna od uspješnih europskih, hrvatskih i istarskih priča. Mi u Mostu smo zadovoljni da smo toj priči dali svoj doprinos.

Nažalost, postoje i one manje uspješne priče. Jedna od tih „neuspješnih“ tema, koja je definitivno otišla u pogrešnom smjeru svakako je gospodarenje otpadom. Slučajevi županijskih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun ili Marišćina primjer su kako se priče koje su došle iz EU s dobrim i plemenitim namjerama mogu izvitoperiti zbog neznanja i nesposobnosti naše državne i lokalne politike. Sad su brojni građani Istre zbog toga pogođeni povećanjem računa za odvoz otpada. U nekim mjestima to povećanje iznosi i 300% pa i više od toga.

Takvih primjera nesposobnosti i nemara naših politika i političara ima još. Kao primjer treba se podsjetiti kako je kroz račune za struju na građane prevaljen trošak ulaganja u obnovljive izvore energije. Nasuprot tome, Most se zalaže za potpuno drugačije modele. Most se zalaže za pametan i održiv koncept gospodarenja otpadom koji će biti generator gospodarskog rasta i koji će građanima u konačnici donijeti znatne uštede.

Program Mosta NL je sveobuhvatan i cjelovit. Naš je osnovni cilj da Hrvatska bude ravnopravna članica EU, pa smatramo da je neophodno promijeniti kriterije za financiranje novih država članica, posebno u području znanstvene suradnje, istraživanja i razvoja.

Demografski problemi će nas u velikoj mjeri onemogućavati da postignemo razinu razvijenosti i kvalitete života starijih članica te je neophodno da se pri formiranju proračuna za slijedeće sedmogodišnje razdoblje provedu drugačiji kriteriji koji će omogućiti ravnopravan razvoj svih država članica. Posebno smo obratili i pažnju na sektor poljoprivrede gdje se zalažemo za podršku malim poljoprivrednim gospodarstvima koja bi trebala i mogla plasirati svoje proizvode kroz naš turistički sektor.

„Posebno ću se zalagati i za sigurne i kontrolirane migracije, promjene u politikama zapošljavanja na EU razini i primjenu politika Europske Unije na području prevencije zaraznih i malignih bolesti i promociju cijepljenja, jer je kako znate Svjetska zdravstvena organizacija utvrdila da je antivakcinacijski pokrert jedan od 10 najvećih zdravstvenih problema u svijetu.“ – istaknula je Ines Strenja.

„Željela bih naglasiti potrebu jačanja kapaciteta za brzo reagiranje (PREKOGRANIČNE PRIJETNJE). Danas se smatra ključnim da EU ima kapacitete za brzu i koordiniranu reakciju na ozbiljne zdravstvene opasnosti, posebno uzimajući u obzir opasnost od bioterorizma i mogućnost epidamija na svjetskoj razini u kojem globalni promet omogućuje lakše širenje bolesti.

Važno je istaknuti i potrebu za boljom koordinacijom promicanja zdravlja i sprečavanja bolesti. Cilj je uhvatiti se u koštac sa temeljnim uzrocima lošeg zdravlja povezanog s osobnim načinom života te gospodarskim i okolišnim čimbenicima. To podrazumijeva i potrebu suradnje s drugim EU politikama (promet, poljoprivreda, gospodarski razvoj). Taj cilj podrazumijeva savjetovanje sa svim zainteresiranim stranama i veću otvorenost i transparentnost u donošenju odluka. Jedna od ključnih inicijativa je uspostava mehanizma javnog savjetovanja o zdravstvenim pitanjima.“ – obrazložila je Ines Strenja osnovne odrednice EU politika za koje će se zalagati u EU parlamentu.

„Izađite na izbore za EU parlament, moguće je da jedan čovjek učini razliku, dosadašnji EU parlamentarci nisu pokazali da im je stalo do interesa hrvatskih građana i zato izađite na izbore i napravite razliku!“ zaključio je Božo Petrov nositelj liste Mosta NL za EU izbore”, PIŠE U PRIOPĆENJU.