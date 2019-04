MOĆNA PORUKA ŽIVOG ZIDA! Lukanić poslao snažnu poruku građanima, evo što je rekao

Tajnik Živog zida i nositelj liste stranke za nadolazeće Europske izbore, Tihomir Lukanić, nedavno je na svojem Facebook profilu objavio snažnu poruku svojim biračima povodom nadolazećih izbora i utrke za mjesta u Europskom parlamentu koja je pred njima.

U svojoj je objavi Lukanić pozvao sve simpatizete Živog zida, a ujedno i sve građane Republike Hrvatske kako, ukoliko žele promjene, moraju izaći na izbore. Biračima je poručio da sami ne mogu ništa te da su oni ti koji nose ključ koji otvara vrata za izlazak Hrvatske iz kronične krize. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Mnogi od Vas nam pišu da smo ostali posljednji kojima vjeruju. Ako ih još mi prevarimo da više nema niti jednog razloga da ostani ovdje u Hrvatskoj. Mnogi su otišli jer nisu više mogli čekati promjenu. Sve to nam daje sve više snage za borbu do posljednjeg atoma snage. Motivira nas da nastavljamo svakodnevnu borbu iako su svi protiv nas i voljeli bi da se #Živizid nikada nije niti pojavio. Svjesni smo odgovornosti koji nosimo. No morate i vi biti svjesni da mi ne možemo sami. Bez izlaska na izbore stvari se neće pokrenuti same od sebe. Vi nosite ključ koji otvara vrata za izlazak Hrvatske iz kronične krize. Ne smijete se predati bez borbe. Nećemo vas iznevjeriti! #našazemljaHrvatska“, napisao je Lukanić.