MALO JE PRETJERAO? Nećete vjerovati zašto je Jandroković prijavio Marasa Državnom izbornom povjerenstvu

Autor: Hina / I.Br.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković prijavio je SDP-ovog zastupnika Gordana Maras Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) zbog isticanja promidžbenih poruka za izbore za Europski parlament u sabornici, kazao je u četvrtak tijekom sjednice potpredsjednik Sabora Željko Reiner.

“Predsjednik Sabora Vas je prijavio DIP-u”, poručio je potpredsjednik Sabora Željko Reiner Marasu koji je negodovao što mu se ne dopušta držati na klupi laptop sa promidžbenim sloganom, te što mu je zbog toga ranije oduzeta riječ.

Maras naime već duže vrijeme u sabornicu dolazi s računalom na kojem je naljepnica s njegovim sloganom za izbore za Europski parlament, no kako je počela izborna kampanja Jandroković je jutros upozorio zastupnike da ne smiju u sabornici isticati promidžbene materijale odnosno imati povlašteni položaj u odnosu na druge sudionike, što je razljutilo Marasa.

Reiner je ponovio kako je DIP mišljenja da isticanje promidžbenih poruka i slogana u sabornici tijekom izborne promidžbe suprotno zakonu, a za čiju je povredu propisana sankcija gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

Maras međutim tumači kako nije prekršio zakon, te ističe da mišljenje DIP-a nije obvezujuće, odnosno da izborno povjerenstvo mora dati odluku na koju se može žaliti Ustavnom sudu.

“Imajte si ovo dok ne dođe odluka DIP-a. Možete se omotati cijeli s plakatom 7 puta 7 i raditi što hoćete dok ne dođe odluka DIP-a, jer mi se ne da priuštiti vam da radite cirkus”, poručio je Reiner SDP-ovom zastupniku.

Oglasio se jučer na Twitteru

SDP-ov saborski zastupnik oko ove se teme još jučer oglasio na svome Twitter profilu, gdje je napisao kako ga “žele spriječiti da govori u Saboru do EU izbora” te da ga se “HDZ boji”.

“Žele me spriječiti da govorim u Saboru do EU izbora. Svoj naum žele napraviti preko DIP-a. Neće u tome uspjeti! Podijelite ovu poruku i podržite me!

Dosta mi je da HDZ radi što želi! Smeta im “Biraj Marasa” na mom laptopu!”, napisao je Maras.