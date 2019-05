Johnson: ‘Sljedeći mandat moramo izaći iz EU’

Autor: Dnevno

Theresa May, britanska premijerka najavila je kako će uskoro dati ostavku na svojoj vladajućoj poziciji. Svoju reakciju na to je dao i konzervativac Boris Johnson koji je veliki pobornik Brexita i najizgledniji nasljednik aktualne premijerke, prenosi N1 izjavu Johnsona.

Govoreći na konferenciji u Švicarskoj, Johnson je kazao da je May bila “stoički strpljiva” u suočavanju sa svim zavrzlamama oko izlaska zemlje iz europskog bloka. Pokušala je to učiniti tri puta i nije uspjela stubokom podijeljeni parlament privoljeti na ratifikaciju sporazuma s Bruxellesom. “Posao našeg novog čelnika u Ujedinjenom Kraljevstvu, bilo da je on ili ona, je da izađemo iz EU-a na pravi i odgovarajući način i pospremimo Brexit na spavanje”, kazao je Johnson.

“Također se moramo pobrinuti da ima dinamičan i uzbudljiv, ali i društveno suosjećajan konzervatizam koji će poraziti Jeremyja Corbina i laburiste”, poručio je Johnson.

On smatra i da bi porast populističkih pokreta u Europi mogao dužnosnike u Bruxellesu natjerati na promjenu stajališta o Brexitu.

Po njegovim riječima, Britanija bi “mogla sklopiti fantastične odnose slobodne trgovine” s Europom nakon što napusti Uniju, ali bi također mogla biti i šampion globalne slobodne trgovine. Mišljenja je i da bi se problem granice između Sjeverne Irske i Republike Irske mogao riješiti tijekom faze provedbe sporazuma o trgovini.

Nije htio govoriti o svojoj kampanji za čelno mjesto konzervativaca na koje također pretendiraju ministar vanjskih poslova Jeremy Hint i najvjerojatnije bivši ministar za Brexit Dominic Raab te bivša predsjednica donjeg doma Andrea Leadsom.