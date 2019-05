JE LI SE TO PLENKOVIĆA UPRAVO ODREKAO NAJVJERNIJI HDZ-OVAC? Izjava koja je svima promakla!

Autor: Dnevno

Kao što je svojedobno držao leđa Tomislavu Karamarku, dok ovaj nije posrnuo, tako je do jučer Lovro Kuščević, HDZ-ov ministar uprave, stajao uz premijera i šefa svoje stranke Andreja Plenkovića. ”Ukoliko rezultati u nekim sredinama ne budu u skladu s očekivanjima, reagirat ćemo mjerama”, najavio je Kuščević, čije riječi cirkuliraju društvenim mrežama. No, znajući da je upravo Plenković taj pod čijom su se palicom i nadzorom sastavljale liste za europski parlament postavlja se pitanje tko će u konačnici snositi odgovornost i je li to šef stranke, koji je ujedno odgovoran za rezultat europskih izbora.

Je li moguće da je Kuščević ovime najavio kraj premijerske karijere Andreja Plenkovića ili će ipak na koncu odgovornost snositi kadrovi koji su niže pozicionirani ostaje nam vidjeti.

Reporterka N1 televizije Katarina Brečić zamijetila je zanimljiv detalj u izjavi glavnog tajnika HDZ-a nakon što su izgubili peti, očekivani, mandat u Europskom parlamentu.