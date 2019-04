HDZ-OV KAPITALAC: Miljenik žena, branitelj, roker! ‘Nije mi jasno kako se Thompson razveo, a ja ne’

Jedno od zanimljivijih imena na HDZ-ovoj listi za europski parlament, svakako je ono šibenskog župana Gorana Pauka, koji je svoja stajališta i namjere otkrio u razgovoru na N1 televiziji, tvrdeći da su županijski proračuni po istraživanju Istituta za javne financije najtransparentniji u zemlji.

Dotakao se i škakljive teme, odnosno optužbi za nezakonitost u izboru ravnateljice NP Krka “Županija nema nikakve veze s time, no uvjeren sam da je sve bilo uredu. Ako se pokaže da je program prepisan, priznat ću da sam u krivu, a netko drugi morat će mijenjati odluku”, kazao je Pauk priznavši kako je bilo teško izboriti mjesto na HDZ-ovoj listi premda neki tvrde da na njoj nema kapitalaca.

”Ja sam na borbenom sedmom mjestu”, navodi župan koji vjeruje kako u stranci nema nezadovoljnika sastavljenom listom. “Uvjeren sam da birači našu europsku listu neće gledati kroz kaznenu prijavu protiv Milijana Brkića”, rekao je Pauk, koji doista i spada u skupinu HDZ-ovih kapitalaca.

Riječ je o sudioniku Domovinskog rata koji je srušio avion JNA, no župansku fotelju preuzima tek 2006. godine. Prije toga, Pauk se bavio nogometom, a loptu je naganjao u lokalnom Šibeniku, dobio je i poziv u Hajduk, ali tamo izgleda nije impresionirao pa se vratio natrag u Šibenik.

Pauk je u HDZ-ovim redovima još od 90-ih, a karijeru je među ostalim gradio u tvrtki Polipast gdje je radio kao samostalni referent. S vremenom, postao je šef prodaje, zatim komercijalni te na koncu direktor cijele tvrtke, radio je i kao šef Policijske uprave Šibensko-kninske, gdje je postavljen 1999.godine, kratko nakon toga okušao se i u privatnom sektoru, ali državnim dužnosnikom ponovno postaje kao zamjenik gradonačelnice, a zatim i kao zamjenik župana.

U fotelju župana sjeda tek 2006. godine, i od tako se do danas ne da. Oni koji ga poznaju kažu da je riječ o netipičnom HDZ-ovcu koji nije sklon desničarenju, ali je zato ljubitelj rock glazbe još od rane mladosti. Ipak, ovom netipičnom HDZ-ovcu tipično je to što je ipak za sobom povukao nekoliko afera.

Naime, jedne je prilike izjavio da je uhljebljivao ljude i da mu je žao što nije više, druge je pak prilike ustvrdio kako mu županska plaća od 16 tisuća kuna nije dostatna za život. Ono što je također zanimljivo jest da se ovaj HDZ-ovac ženio čak triput, a svojedobno je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju komentirao slučaj kolege Alojza Tomaševića.

“Naravno da svako nasilje osuđujem, za mene je ono apsolutno neprihvatljivo. Ne znam što se dogodilo kolegi Tomaševiću, koliko je tomu kumovala i ženska ljubomora, ne znam je li doista nasilnik, poznajem ga i teško mi je to prihvatiti. Istina je, Alojz je, što bih ja rekao, malo “tvrdo povijen”, ali sam ga doživio kao časnog čovjeka. Prošao je rat, ima čin generala HV-a i stalno se pitam je li moguće da je nasilnik. Prošao sam i ja težak razvod, znam da čovjek može eksplodirati, da može izgubiti živce, ali taj kontinuitet bračnog nasilništva, to ne mogu zamisliti, to mi je potpuno strano. Nisam za guranje problema pod tepih, pa kad ne ide, ja odlazim. Zbog toga sam se i razveo u 50. godini”, kaže Pauk koji je priznao da nije fanatičan vjernik, ali Ckrvu i vjeru poštuje te je crkveno još uvijek u prvom braku, nije mu jasno kako je Thompson dobio crkveni razvod, a on ne.

“To mi je uistinu tajnovito. Kod Thompsona je razvod išao ekspeditivno. Možda postoji neka tajna crkvena kategorizacija koja se odnosi na odabrane, pa se oni mogu i crkveno razvesti i ponovo oženiti. Kako god bilo, na mene se to, izgleda, ne odnosi. Moj svjetovni život je moj stvarni život, on je ogledalo mene kao čovjeka koji je, rekao bih, ostao iskren unatoč politici koja mi je odredila profesionalni put. Lojalan sam stranci, ali imam svoje mišljenje kojeg se ne bojim, nego se za njega borim”, poručio je Pauk koji će uskoro postati i otac.