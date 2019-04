Grmoja opleo po HDZ-ovu analitičaru: ‘Neprimjereno je da član Etičkog povjerenstva komentira ishod europskih izbora’

Autor: Hina

Mostovac Nikola Grmoja izvijestio je u petak da je Etičkom povjerenstvu uputio dopis u vezi s istupom njihova člana Pere Maldinija koji, tvrdi, često u medijima komentira i analizira stanje na političkoj sceni i mogući ishod europskih izbora, što smatra potpuno neprimjerenim jer je Povjerenstvo nadstranačko tijelo koje mora imati nadstranački karakter.

“Profesora Maldinija predložila je vladajuća većina i HDZ pa je, kada komentira stanje u politici, u svojevrsnom sukobu interesa. Jutros sam dobio odgovor da je Etičko povjerenstvo analiziralo moj dopis te da više nijedan član neće analizirati ni komentirati mogući ishod europskih izbora”, rekao je Grmoja novinarima, zapitavši se što bi se dogodilo da kao saborski zastupnik nije uputio taj dopis.

Ovo, upozorava on, pokazuje da ni neki članovi koje je predložila vladajuća većina ne shvaćaju etičke principe ponašanja u europskim kampanjama.

Jedan Plenkovićev dvorski komentator neće građane terorizirati do izbora

“Poslao bih i poruku građanima – 30 dana je do održavanja europskih izbora, jedan Plenkovićev dvorski komentator neće ih terorizirati idućih mjesec dana, ali će sigurno naći novoga. Neka ne vjeruju onima koji govore da su ovi izbori već riješeni, moć je u vašim rukama, vi odlučujete i o sudbini Hrvatske i o tome tko će je predstavljati u Europskom parlamentu”, poručio je Grmoja.

S obzirom na Maldinijeve izjave da će se ispričati ako ttreba iako misli da nije pogriješio kada je govorio da će HDZ pobijediti na europskim izborima, MOST-ov zastupnik ističe da je Maldini “uvijek gost koji govori u korist Plenkovićeve Vlade”.

“Možda i nije pogriješio, vidjet ćemo ishod rezultata, ali potpuno je neprimjereno da on kao član Etičkog povjerenstva to komentira, a kandidatima drži prodike kako se ponašati u kampanji. Zbog toga bi se svakako trebao ispričati”, smatra Grmoja.

Ne znam može li se zabraniti misa na Bleiburgu, ali ikonografija može

Komentirao je i pismo koruškog župana austrijskom kancelaru Sebastianu Kurzu da zabrani okupljanje u Bleiburgu jer je riječ o fašističkom skupu.

“Komemoracija žrtvama i misa ‘da’, a zadatak je organizatora i austrijske države da osigura da se ta euharistija dogodi, ali i da nema nikakvih neprimjerenih obilježja i ikononografije. Ja kao vjernik ne znam da se može zabraniti misa za bilo koga, ali ikonografija se može zabraniti. Zadatak organizatora je da to učini, postoji policija i to nije nemoguće spriječiti, a hoćemo li onda braniti bilo kakva javna okupljanja jer će se netko tamo pojaviti s nekim obilježjima – to za mene nisu prihvatljivi argumenti”, objasnio je Grmoja.