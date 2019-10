ZNAK VJEČNE ZAHVALE: Spomen-popis svih vukovarskih žrtava Domovinskog rata podignut u Vukovaru

Autor: Dnevno

Povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske, u dvorištu Franjevačkog samostana u Vukovaru, postavljen je spomen-popis svih vukovarskih žrtava Domovinskoga rata.

„Grad Vukovar pretrpio je najveću žrtvu u Domovinskom ratu. To je bila 87-dnevna opsada, od kolovoza do studenog 1991., tijekom koje je Jugoslavenska narodna armija, uz pomoć srpskih paravojnih snaga, svim sredstvima pokušavala zauzeti grad. Već 28 godina obilježavamo Dan sjećanja na žrtvu Vukovara (18. studeni), a tek smo sada došli do konačnog popisa svih žrtava te godine. Trenutačno je na popisu 2717 osoba, ali s ostavljenom mogućnošću dodavanja imena, ukoliko se dođe do novih saznanja”, istaknuo je gvardijan Franjevačkog samostana u Vukovaru, fra Ivica Jagodić.

Idejni poticaj za ovaj popis, odnosno spomenik dao je fra Josip Šoštarić, tadašnji župnik u Šarengradu, koji je često dolazio u Vukovar. Početak provedbe ideje o prikupljanju svih žrtava krenulo je u vremenu došašća 2017., kada je u hodniku samostana postavljen prvi neslužbeni popis koji je poslužio Vukovarcima da mogu prijaviti sve one koji nisu na popisu. Kako bi što veći broj ljudi saznao za ovu inicijativu, bila je organizirana i konferencija za novinare na kojoj je predstavljeno napredovanje prikupljanja imena žrtava.

Pomoćni biskup mons. Ivan Ćurić istaknuo je kako osobitu pažnju želimo iskazati onima, koji još uvijek ne znaju gdje su njihovi najbliži, kojima se još uvijek ime nigdje ne navodi i ne spominje. „Upravo se ovdje može nalaziti ta, barem mala, utjeha u najtežim danima kao što su Svi sveti i Dani sjećanja na žrtvu Vukovara.” Sada se u dvorište Franjevačkog samostana u znaku vječne zahvale može donijeti cvijeće, zapaliti svijeće i pomoliti se nad svakim pojedinim imenom.