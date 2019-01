‘ZNA LI OVAJ HOSOVAC DA MU UTEMELJITELJA STRANKE UBIŠE SRBI’? Branitelji s PTSP-om reagirali na Beljakovu izjavu

Autor: S.V.

Savez udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, oglasio se povodom ushićene izjave Kreše Beljaka na božićnjem domjenku SNV-a

Bratstvo i jedinstvo do posljednjeg Hrvata. Tako bi mogli shvatiti rečenicu kontroverznog predsjednika HSS Beljka.

„Svim Srbima u Hrvatskoj, ali i svim Srbima u Bosni i Hercegovini i svim Srbima u Srbiji reći da ja još uvijek duboko vjerujem da bratstvo i jedinstvo srpskog i hrvatskog naroda nije mrtvo!“ uskliknuo je Beljak na događanju koje je trebalo biti vjerska i radosna proslava kršćana koji slave Božić po Julijanskom kalendaru, no zahvaljujući Beljku i onima koji mu odaše priznanje, skup je postao jeftina politička propaganda s vrlo ozbiljnim i malignim porukama.

Zaboravio je tako predsjednik HSS kako mu utemeljitelja stranke ubiše upravo Srbi usred srbijanske Skupštine u Beogradu. Zaboravi Beljak HOS-ovac kako je „bratstvo i jedinstvo“ u jedinstvenoj SFRJ rezultiralo krvavom agresijom na Hrvatsku koja i danas liječi duboke rane vidljive i one nevidljive. Šeretski se smješka predsjednik HSS dok izgovara riječi od kojih se nama hrvatskim braniteljima koji smo preživjeli velikosrpski atak, grči želudac od nevjerice Jer čini se kako Beljak priziva neko novo-staro „bratstvo i jedinstvo“ sa Srbima u Srbiji i Bosni i Hercegovini očito zaboravljajući na hrvatski Ustav koji je po tom pitanju vrlo jasan. Pa Krešo Jugoslavija je mrtva! I dosta više prizivanja aveti prošlosti ili to Beljak zagovara neku novu tvorevinu koja bi trajala do posljednjeg Hrvata? U svakoj tvorevini u koju su nas ugurali pobijeno je na stotine tisuća Hrvatica i Hrvata. Najsvježija sjećanja na genocid Hrvata su upravo iz tvorevine koju je vodio zločinac Tito poslije 1945. te njegovi sljednici 90-tih godina. Svjedoče tomu mnoge otkrivene grobnice i kosti koje čekaju kako bi bile otkrivene.

Koliko toga još može trpjeti ovaj narod, jer gaze nam ono najdragocjenije – žrtvu naših suboraca čiji su životi temelji ove države, pljunuše na patnju žrtve dok ubojice i dezertere slave i klanjaju im se, naše običaje i kulturu proglasiše primitivizmom dok nastranost postade uzor i ideal. Trpio je hrvatski narod kroz stoljeća sanjajući slobodu i državu. Ta zašto i dalje trpimo i šutimo mi pobjednici dok nam po blatu povlače sve naše vrednote i prizivaju prošlost?

U ime Saveza udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP izražavamo duboko zgražanje i odbojnost prema svakom pokušaju pa i verbalnom vraćanja u bilo što nalik državi i politici koju smo pobijedili u Domovinskom ratu! Svim sredstvima koja su nam na raspolaganju suprostavit ćemo se bilo kojem takvom pokušaju. Hrvatski Ustav je jasan i obvezu njegova poštivanja imaju svi. Bez iznimke!”

Zorica Gregurić, predsjednica SUHBL PTSP