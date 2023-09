Žena koja stoji iza zarobljenih Hrvata i nije toliki problem: Frapirat će vas kada doznate tko je njen bivši suprug

Autor: Dnevno.hr

Fotografija koju gledate nastala je u selu Bruška kod Benkovca. Preciznije, u kampu jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi, (nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih postrojbi Alfa kojima je zapovijedao Dragan Vasiljković). Kapetanu Draganu se stavljalo na teret da je tijekom veljače 1993. upravo u Bruškoj mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.

No, ovo nije priča o Kapetanu Draganu a niti o nesretnim zarobljenim hrvatskim vojnicima s fotografije čija sudbina nije poznata. Ovo je priča o ženi koja hladnokrvno pozira iza zarobljenika, najvjerojatnije osuđenih na smrt.

Bivša supruga kandidata za zamjenika gradonačelnika Hrvatske Kostajnice

“Ženska osoba zove se Lela Karajčić, djevojački Tihić i rodom je iz Bosanske Kostajnice. Riječ je o Bošnjakinji koja trenutačno živi na relaciji Švicarska – Bosanska Kostajnica. Sada je u braku sa srpskim vojnim invalidom koji je u ratu ostao bez obje noge. No, u vrijeme nastanka fotografije bila je udana za Davora Karajčića zvanog Dačo, srpskog veterana ratova iz Hrvatske, BiH i Kosova. Između ostalog, bio je pripadnik Crvenih beretki MUP-a Srbije i osuđeni diler droge u BiH i RH. No, ono najznačajnije za nas, Dačo danas živi u Hrvatskoj i bio je kandidat na izborima za zamjenika gradonačelnika Hrvatske Kostajnice 2017 godine“, kazao je naš dobro upućen izvor s Banovine.





Iako fotografija koja je nastala u kampu Alfi govori o mogućem svjedočenju, ili čak sudjelovanju u ratnom zločinu, ona nije toliko kompromitirajuća za Lelu Karajčić koliko za njezinog bivšeg supruga, srpskog ratnog veterana koji se nakon svega politički angažirao u zemlji protiv koje se borio. Ovaj srpski specijalac koji i danas s oduševljenjem priča o ratu protiv Hrvata, danas živi u Hrvatskoj Kostajnici.

Bliski suradnik Kapetana Dragana

Davor Karajčić – Dačo koji je tijekom Domovinskoga rata bio pripadnik rezervne policije MUP-a RSK i bliski suradnik kapetana Dragana iz centra za obuku Bruška kod Benkovca. Dačo je vrlo srčano sudjelovao i u ratu u Bosni te na Kosovu s tzv. Crvenim Beretkama, a nakon rata našao utočište u BiH u kojoj se sasvim uspješno bavio kriminalom. Pravosuđe BiH ipak mu je stalo na žulj i dosudilo mu višegodišnju zatvorsku kaznu zbog šverca oružja i droge u Hrvatsku. Kriminalac Dačo nakon godina zatvora odlučio se za bijeg i donio nevjerojatnu odluku – njegovo novo utočište bila je upravo Hrvatska po kojoj je sa skupinom Hermani i Knindžama činio zločine! Karajčić, gonjen od kriminalnih skupina iz Republike Srpske, zaključio je da mu je u Hrvatskoj najsigurnije, pa je odlučio u potpunosti svjedočiti o krivnji kapetana Dragana, a zauzvrat zatražiti državljanstvo. O svojim ratnim uspjesima vrlo je otvoreno i ponosno ispričao za Novi list:

“S Kepom (Kapetanom Draganom) sam profesionalno surađivao. Obavljao sam odgovorne poslove prolazeći kroz linije razgraničenja. Po dva puta tjedno provlačio sam se u zaleđe Zadra, do Bibinja, kod Biograda, do Vranskog jezera. Duboko smo ulazili u hrvatski teritorij, napravio sam to sigurno 50, možda i 60 puta. Bile su to klasične izviđačke akcije. Snimao sam za Kepa. Kako bih mu dokazao do kuda sam došao u dubini hrvatskog teritorija, snimao sam aute s hrvatskim tablicama, sa šahovnicom i morem u pozadini. Snimao sam hrvatske vojne položaje, bunkere, razmještaj vojske, minobacače, haubice. Bez problema sam prolazio hrvatske obrambene linije. Izbjegavali smo direktne sukobe, koliko god smo mogli”, bez imalo ustručavanja ispričao je Dači za hrvatski medij.

Za hrvatske medije izjavio da mu je žao što je Hrvatska dobila rat

“Snimali smo i ucrtavali stanje na terenu u naše vojne karte. Precizno smo znali gdje su pukotine u hrvatskoj obrani i isplanirana je akcija Maslinova grančica. Plan je bio na tom području presjeći Hrvatsku na dva dijela. I to na lokaciji između Zadra i Biograda. Krenuli smo u akciju. Preko koridora kojim sam bezbroj puta neotkriven ulazio duboko u hrvatski teritorij, na to sam područje noću bez problema uveo 350 boraca Vojske RSK. Došli smo u tišini i bez otpora sve do iza sela Dubravice, u blizini Bibinja, Sukošana i Biograda. Da su nas pustili, presjekli bi tada Hrvatsku na dva dijela. Utvrdili bi se, imali smo ljude i tehniku i ako bi prvih sedam dana izdržali napade, podijelili bismo vam državu sve do mora. Očekivali smo borbu prsa o prsa, čovjek na čovjeka. Očekivali smo žrtve, posebno s vaše strane zbog iznenađenja. Ucrtao sam sve vaše položaje, imali smo sve koordinate. U svakom smislu, bili smo spremni za presijecanje Hrvatske. Na našu žalost, to se izjalovilo”, izjavio je izviđač srpske paravojske, bivši suprug Lele Karajčić, kandidat za gradonačelnika Hrvatske Kostajnice 2017. godine.