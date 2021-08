‘ZDS SE KLICALO KAD SE UMIRALO!’ Skejo za Dnevno reagirao na prijavu: Kaže da će tako svake godine

Autor: Snježana Vučković

Šibensko-kninska policijska uprava je u četvrtak je izvijestila kako su podnijeli kaznenu prijavu protiv predsjednika udruge 9. bojne HOS-a i njenog ratnog zapovjednika Marka Skeje.

U priopćenju policija kazuje kako je Skejo “5. kolovoza 2021. godine u Kninu, tijekom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice Vojno redarstvene operacije ‘Oluja’, svojim ponašanjem ispunio obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira”, ne navodeći njegovo ime.

Klicao “zds”

Podsjetimo, Marko Skejo je prilikom kratkog govora u kojem se prisjetio poginulih u Domovinskom ratu, pred svojim suborcima uzviknuo “za dom”, na što su mu oni zborno odgovorili “spremni”.

Pitali smo Marka Skeju je li iznenađen zbog policijske prijave, no on je za tu vijest prvi put čuo od nas. Unatoč tome, spremno je odgovorio:

“Hrvatska javnost kao i oni koji nas progone očito ne shvaćaju jednu stvar… Na taj dan ne obilježava se samo Dan zahvalnosti, baš me briga za to. Toga dana se slavi i Dan branitelja, a to smo mi i imamo ga pravo proslaviti onako kako priliči”, kaže Marko Skejo i objašnjava:

Skejo kaže da će tako svake godine

“U Kninu na spomeniku je uklesano i ime HOS-a čiji je grb priznat statutom. Zašto je pogrešno uzvikivati ‘za dom spremni’? Pa, to su naši suborci klicali kad su umirali! Ali, ovi koji nas hvataju to ne shvaćaju jer ne žele Hrvatsku niti su je ikada željeli”, zaključuje Skejo.

Na kraju je dodao:

“Mi smo na obljetnici u Kninu svoje obavili časno i pošteno, onako kako smo u ratu. I neka se zna, 9. bojna HOS-a će svake godine biti na obljetnici i pozdravljati na svoj način.”