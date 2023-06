Zbogom, generale! Rojs ili Krešić? Jedan ‘leti’ iz Hrvatskog generalskog zbora

Autor: Snježana Vučković

Čini se kako zavrzlama u Hrvatskom generalsko zboru neće proći bez posljedica. Susret predsjednika HGZ-a Marinka Krešića sa skupinom generala Armije BiH u Zagrebu među kojima je bio Džemal Merdan koji je pod sumnjom da je počinio ratni zločin nad Hrvatima u Srednjoj Bosni, izazvao je nevjericu kod dvanaestorice hrvatskih generala koji su se od ovog čina ogradili otvorenim pismom.

U njemu su, naime naveli nekoliko spornih činjenica vezano za ovaj susret: on je održan bez njihova znanja, na njemu je bio general Merdan, dogodio se na hrvatski Dan državnosti i to u Mešihatu Islamske zajednice u Zagrebu. Logično bi bilo, smatraju generali koji su se ogradili, da se na taj dan susret održi u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora, pod hrvatskom zastavom i slikama Tuđmana i Šuška.

Uz Marinka Krešića, sa bošnjačkim generalima sastali su se Frane Tomičić, Mladen Kruljac i Marko Lukić, a najsnažniji glas protiv ovoga čina je jedan od inicijatora prosvjednog pisma, general Ljubo Ćesić Rojs.





Sazvana izvanredna sjednica HGZ-a

On je ujedno i kum Marinka Krešića, no to ga nije spriječilo da javno zatraži njegovo odstupanje s predsjedničkog mjesta. Štoviše, ovaj susret naziva veleizdajom: “Ograđujemo se od tog susreta. Ja sam zamjenik predsjednika Hrvatskog generalskog zbora i baš to me malo razočaralo kod mog privatno i kuma koji je sigurno jako dobar čovjek sigurno, iz dobre obitelji, ja ne znam kako mu se moglo omaći.”

Istovremeno, vodstvo Hrvatskog generalskog zbora i Marinko Krešić ne gube vrijeme. “U povodu aktualnih zbivanja vezano za pismo dvanaestorice generala, od kojih pet bivših i sedam aktualnih članova HGZ-a, izvješćujemo javnost kako će biti sazvana izvanredna sjednica Upravnog odbora HGZ-a na kojoj će se razmotriti novonastala situacija sa svim implikacijama koje iz nje proizlaze”, osvanulo je na njihovim stranicama.

Rojs ili Krešić?

Neslužbeno, doznajemo kako je na sastanku osim rasprave o otvorenom pismu, na dnevnom redu bilo i izbacivanje Ljube Ćesića Rojsa iz Hrvatskog generalskog zbora. Ipak, Na kraju sastanka je nekolicina hrvatskih generala HGZ-a navodno odlučila da prihvati zahtjev većine svojih članova i da se što hitnije sazove Izvanredna skupština, na kojoj bi navodno trebali odstupiti aktualni predsjednik Krešić, Tomčić i još neki.

“Ne pridajem važnost toj skupštini. Jasno je da će se tražiti moja ili Krešićeva ostavka, pa kako bude. Ponavljam, Marinko nije loš čovjek, ali vuče loše i nepromišljene poteze. Udrugu trebaju preuzeti časni i pošteni hrvatski generali,”, kaže nam Rojs.

Sve se više javljaju i hrvatski branitelji iz BiH, koji poručuju pojedinim našim generalima da više nisu dobro došli u tu zemlju. Rojs kaže kako su se zbog svega iz BiH “užarili telefoni”.