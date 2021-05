ZAVEZALI GA ŽICOM I PUCALI MU U POTILJAK: Hrvat kojeg su zarobili četnici opisao kako je preživio masakr

Autor: Snježana Vučković

Oslobođenjem istočnih dijelova grada Daruvara koncem 1991. godine, u tom se gradu život poprilično normalizirao. Ipak, sve do vojnoredarstvene akcije “Bljesak”, u želji za terorističkim akcijama četnici su se višekratno ubacivali na oslobođena područja. Najgnjusniji primjer ovakvih djelovanja je Vukovje…

Oko 21 sat, točno na današnji dan 1994. godine, pripadnici srpskih paravojnih formacija naoružani automatskim oružjem krenuli su s privremeno zauzetih teritorija. Nakon što su došli u selo Vukovje, presreli su Zdravka Ivančića i još drugih sedmero civila te im, uz prijetnju vatrenim oružjem, žicom vezali ruke, nakon čega su ih odveli na napuštenu farmu kod Batinjske Rijeke gdje su ih hladnokrvno likvidirali metkom u potiljak. Osim Zdravka Ivančića, ubijeni su Mirko Subotić, Mato Barišić, Drago Idžanović i Pero Jurišić, dok su ostala tri zarobljenika ranjena uspjela pobjeći.

Jezivo svjedočanstvo

Smrtonosni pucanj u glavu, nekim je čudom jedan od civila uspio preživjeti:

“Ustao sam i probao se odvezati. Otišao sam kod Dragana Idžanovića i udario ga nogom u nogu da vidim je li živ. On se nije ni pomakao. Otišao sam do Pere Jurišića, ni on se nije pomakao. Od njega sam otišao do Zdravka, sjetio sam se da on ima nož. Sjeo sam pored jednog betonskog stupa i trljao žicu o taj stup. Pošto se nije mogla prekinuti, našao sam jedno željezo i probao s tim, ali nisam mogao. Žica je samo malo popustila. Tu sam sjedio do četiri sata ujutro. Kad je prošao prvi vlak za Daruvar, ustao sam i prečicom pošao prema svojoj kući. U podrum one kuče gdje su odvedena prva dvojica nisam išao, bojao sam se da oni nisu dolje. Ušao sam u kuću i rekao mami da probudi ujaka da me odveže. Ujko je ustao i pitao “zašto si zavezan?”, rekao sam “svezane su mi ruke jer su nas uhvatili četnici”, zapisano je u policijskom izvještaju, prenosi Domovinskirat.

Država kaznila obitelj žrtve

Sin ubijenog Zdravka Ivančića, Krešimir Ivančić, zajedno je sa svojom sestrom kao civilnom žrtvom rata, 2008. godine od države dobio odštetu od 230.000 kuna, ali su Vrhovni i Ustavni sud tu odluku 2013. godine ukinuli zbog zastare, pa su zbog kamata državi morali vratiti čak 430.000 kuna. Njegova sestra isplatila je ovrhom sva potraživanja prema državi, a on Krešimir je tada kazao kako morati podignuti kredit jer ima troje djece i ne želi se dovesti u situaciju da mu oduzmu kuću. Krešimir Ivančić, sin žrtve masakra Zdravka Ivančića, također je bio sudionik Domovinskog rata…