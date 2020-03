ZASTRAŠUJUĆE BROJKE! Nestalih i danas skoro 2000! Penava prozvao odgovorne

Autor: Dnevno

Zastrašujuće brojke izrečene su na tribini o nestalim osobama koja se održala u Vukovaru. Naime, na popisu nestalih osoba iz Domovinskog rata trenutno se nalazi 1871 osoba, od toga je njih 526 iz Vukovarsko-srijemske županije. Nedostatak informacija, na navedenoj tribini označen je kao jedan od najvećih problema u potrazi za nestalima. Na području Vukovarske županije, prema porukama s tribine pod nazivom Pravo obitelji na istinu-pravo nestalih na identitet, trenutno se provode probna iskapanja na trima lokacijama.

Pomoćnik ministra branitelja Stjepan Sučić naveo je kako je u posljednja tri mjeseca na terotoriju navedene županije ekshumirano 11 posmrtnih ostataka, a pronađena je i jedna masovna grobnica. Uz to, napomenuo je i kako je u mandatu ove Vlade pronađeno 109, a identificirano 173 posmrtna ostatka na razini cijele države. lani je pak ekshumiran i identificiran 71 posmrtni ostatak. O riješavanju pitanja nestalih progovorio je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji vjeruje kako to nije pitanje niti jednog svjetonazora. Po njemu, to bi treba biti prioritet svima neovisno o vladi, ili opciji koja je u datom momentu na vlasti.

“To smo nažalost na deklarativnoj razini propustili napraviti, a onda morate iz toga polučiti sve ostale korake koji su napravljeni. Naravno da u ovom trenutku imamo normalne diplomatske odnose sa Srbijom, no pitanje je jesmo li to trebali raditi na takav način dok nismo osigurali neke preduvjete, a moje je mišljenje da nismo”, poručio je Penava dodajući da ako je pitanje nestalih postavljeno kao proritet, onda toj problematici na taj način treba i pristupati nastojeći pridobiti Srbiju za bolju suradnju, dostavljanje točnih podataka, za koje se zna da ih Srbija siguno ima.

Predsjednica Udruge roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvjedenih hrvatskih branitelja Vukovarske majke Manda Patko ocijenila je kako se u posljednje tri godine dosta radi na pronalaženju grobnih mjesta nestalih iz Domovinskog rata, ali i ustvrdila kako se ključ tog problema nalazi u Beogradu. Predsjednica Udruge zatočenih i nestalih Hrvatska majka iz Vinkovaca Spomenka Kušić upozorila je kako u toj udruzi već godinama nije bilo braniteljskih pokopa, ali je bilo dosta pokopa roditelja nestalih branitelja koji nisu dočekali istinu o svojim najmilijima.