Zašto bošnjački general Džemal nije priveden? ‘Umjesto da su zvali DORH, prihvatili su njegovu okrvavljenu ruku’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara Zorica Gregurić, oglasila se o spornom susretu umirovljenih generala Armije BiH (među kojima je bio Džemal Merdan) sa nekoliko generala iz Hrvatskog generalskog zbora.

“Javnosti je poznato da je 2017. godine tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske Dinku Cvitanu podnesena kaznena prijava protiv skupine muslimanskih visokih časnika tzv. Armije BiH, među ostalima i protiv tadašnjeg zamjenika zapovjednika III. korpusa Džemala Merdana. Sumnjiče ih za stotine slučajeva zločina, ubojstva, mučenja, zatočenja, protjerivanje i razna zlostavljanja, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti”, kaže Gregurić i podsjeća na Merdanovu monstruoznu zapovijed od 22. prosinca 1993. godine za napadnu akciju na hrvatski narod u Srednjoj Bosni poznatu pod nazivom “Krvavi Badnjak”.

Šest godina nakon prijave za zločin, posjetio Hrvatsku

“Uništiti živu silu, uključivo žene, djecu i starce na prostoru Novog Travnika, Nove Bile, Viteza Busovača rad ispajanja s muslimanskom enklavom Stari Vitez – Kruščica. U tu svrhu upotrijebiti sva raspoloživa ariteljerijska sredstava, pješadiju i kemijska sredstava i sve dobrovoljce iz islamskih zemalja u slavu uzvišenog All’aha dž.”





Nakon šest godina od podnošenja prijave, a samo dan prije proslave velikog praznika Dana državnosti Hrvatske nekolicina hrvatskih generala predvođena predsjednikom udruge Hrvatski generalski zbor Marinkom Krešićem održava sastanak sa izaslanstvom Udruge generala BiH točnije umirovljenih generala Armije BiH koji su u Hrvatsku došli na poziv predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftije Aziza ef. Hasanovića.

Gregurić kaže kako na prvi pogled nije ništa sporno:

“Hrvatski generali sjedili za istim stolom sa krvnikom”

“Dapače, pohvalno jer tragični rat između Muslimana i Hrvata je nažalost nešto što se ne može popraviti ni zaboraviti ali živjeti se dalje mora. Sjesti i pokušati svjesni posljedica osobito činjenice za zločine nad Hrvatima praktički nijedan zločinac naredbodavac nije odgovarao niti osuđen, a pravda nije izvršena, mogli bismo reći ovo bi bio tek skromni sramežljivi prvi korak u rješavanju nepravde nanesene hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ali nije tako bilo! Na sastanku na kojem su srdačno razgovarali generali Hrvatske vojske nazočio je ratni zločinac i naredbodavac monstruozne zapovijedi general Džemal Merdan, a i se pitamo kako je moguće da hrvatski generali sjede za istim stolom sa krvnikom koji je naredio da se pobije sve što je hrvatsko uključujući žene djecu i starce.”

Predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara kaže da možda efendija Hasanović nije znao tko je u izaslanstvu ali hrvatski generali itekako su dobro znali tko je Merdan:

“Bili su dužni obavijestiti DORH”

“Prihvatiti okrvavljenu ruku nije samo moralno nakazno nego i pravno neprihvatljivo, ta bili su dužni obavijestiti policiju i DORH o nazočnosti ratnog zločinca na tlu Hrvatske. Zakon ih na to obvezuje! Mi zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara osobito smo osjetljivi na činjenicu kako ratni zločinci slobodno šeću našom državom.”

Gregurić se nakon svega pita, koliko su zaštićeni Hrvati u Hrvatskoj kada ljudi osumnjičeni za ratni zločin svakodnevno šeću našom zemljom?









“Bave li se naše nadležne službe ovim ozbiljnim problemom ili je i dalje prioritet uhićivanje bakica koje prelaze crveno ili prodaju grincajg po ulici. Kako je moguće da ratni zločinac za kojeg postoji kaznena prijava u Hrvatskoj nesmetano prijeđe granicu i šeta po Hrvatskoj te još sudjeluje u službenim razgovorima?”

“U generalskom zboru sve je manje časnih ljudi”

Osvrnula se i na Hrvatski generalski zbor, “udruzi koja bi trebala biti časna, prepoznatljiva, koja bi trebala predvoditi akcije na koje bi trebali biti ponosni.”

“Što se to događa s Hrvatskim generalskim zborom iz kojeg odlaze sve više časnih ljudi? Zašto se povlače oni koji se ne bi trebali ni smjeli povlačiti, a ostaju oni koji ne bi smjeli ostati? Vrijeme je da se to promijeni i apeliram na sve one kojima je dosta nečasnih radnji i istupa da zaustave ovu eroziju morala i sramoćenja hrvatskog naroda. Hrvatskim institucijama poručujemo – radite svoj posao, zato vas hrvatski narod plaća, nedopustivo je da ratni zločinci nesmetano šeću našom državom i glume ‘ugledne’ strane građane.”