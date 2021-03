ZAPOČELA LETAČKA OBUKA: Veliki dan za buduće vojne pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Autor: S.V.

U vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku u 392. eskadili aviona 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ovoga tjedna započela je temeljna letačka obuka na avionu ZLIN 242L pod nazivom “Zajednički temelji” 27. naraštaja vojnih pilota i pripadnika 8. naraštaja koji se školuju izvan projekta kadet.

Prvi let s nastavnicima letenja informativne je naravi, a tijekom letačke obuke postupno će uvježbavati sve složenije letačke elemente do razine potpune samostalnosti. Nakon svakog razdjela obuke imat će ispitni let što će biti svojevrsna potvrda da mogu nastaviti s obukom. Polaznici, koji su se odlučili za poziv vojnog pilota, su pristupili obuci sa željom za učenjem kako bi se mogli staviti u službu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva odnosno zaštite hrvatskog neba.

“Svaki početak letačke obuke novog naraštaja vojnih pilota i za nas nastavnike je svojevrsni izazov. Polaznicima se pristupa individualno i tijekom cijele obuke ih potičemo da daju najbolje od sebe. Na nas uvijek mogu računati”, rekao je voditelj naraštaja i akrobatske grupe Krila Oluje, satnik Darko Belančić. Napomenuo je kako obuka ima svoju dinamiku koja je dosta zahtjevna. Pozvao je polaznike da budu ustrajni, predani učenju i uporni jer jedino tako uspjeh neće izostati.

Po završetku temeljene letačke obuke na ZLIN-u slijedi raspodjela po tipu letjelice, na avion Pilatus PC9M ili Bell 206B Jet Ranger čime nastavljaju svoju letačku obuku za karijeru vojnog pilota aviona ili vojnog pilota helikoptera.