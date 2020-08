ZADNJI JE VIDIO ŽIVOG DR. ŠRETERA: ‘Bio je jezivo pretučen, nije bilo komada kože koja nije bila plava’

Autor: Snježana Vučković

Hrvatski Gandhi i hrvatski mirotvorac, nadimci su dr. Ivana Šretera, liječnika rođenog u Pakracu a ubijenog tko zna kada i tko zna gdje. Jedino nedvojbeno jest da je dr. Šreter otet na današnji dan (18. kolovoza), no to svakako nije datum njegove smrti jer je posljednji put viđen živ 29. kolovoza 1991…

Nazivao je Srbe “braćom”, a onda su ga ubili

Ivan Šreter se nakon izbijanja velikosrpske pobune kao član HDZ-a i predsjednik regionalnog kriznog štaba za zapadnu Slavoniju istaknuo načinom pružanja otpora velikosrpskoj agresiji koji je uključivao pozive pobunjenim Srbima na mir i prestanak terora. U to vrijeme, Šreter je bio ravnatelj bolnice u Lipiku, a svaki atom svoje energije utrošio je u smirivanje strasti i rješavanja političke napetosti mirnim, ljudskim pristupom.

Unatoč njegovim pokušajima da se nasilje u tom području ne zahukta i činjenici da je Srbe nazivao „braćom”, dr. Šretera su na barikadama u selu Kukunjevac presreli četnici. Nakon što su ga zarobili, odveli su ga u jednu kuću pokraj logora Bučje gdje je bio mučen na najbrutalnije načine.

„Bio je jezivo pretučen. Imao je prijelom lijeve podlaktice, lijeve lopatice i bio je sav plav. Nije bilo komadića kože na tijelu koja nije bila plava. Posljednji put sam ga vidio živog 29.kolovoza 1991. Sjećam se 6. 10 1991. mi je rečeno: Dr. Šreter je ubijen, a tebe ćemo pustiti kad budemo htjeli”, izjavio je u dokumentarnom filmu „Časnik mirotvorac” također tada zarobljen i mučen dr. Vladimir Solar, bivši ravnatelj bolnice Pakrac.



Pupovac kao posrednik u razmjeni zarobljenika?

Slavko Degoricija je u svojoj knjizi “Nije bilo uzalud” otkrio kako je Milorad Pupovac bio posrednik u razmjeni zarobljenika. Tražio je, tvrdio je Degoricija, oslobađanje dvojice srpskih liječnika, a zauzvrat nudio oslobađanje dr. Šretera. Hrvatska je strana svoje odradila i pustila srpske liječnike. Šretar je, međutim, ubijen. Evo što je Degoricija kazao u knjizi:

“Meni u kabinet pojavio se Milorad Pupovac. Došao je, kako on zna, snužden, silno zabrinut za dvojicu srpskih liječnika koja su uhapšena i zatvorena. Tražio je od mene da interveniram kod Đure Brodarca. Tada sam mu dao prijedlog: ‘Dobro, pokušajmo nešto učiniti nas dvojica. Ti ćeš otići u Pakrac kod pobunjenih Srba i neka oni oslobode Šretera, a ja ću s Brodarcem pokušati dogovoriti puštanje srpskih liječnika u Sisku.’ Iznenadio sam se i obradovao njegovoj brzoj reakciji: ‘Dobro, idemo u akciju odmah!’- odgovorio je. Nije se ni zapitao kako će on do pobunjenih Srba u Pakracu. Znao sam da mu to ne predstavlja nikakav problem i da on zna kako će do njih doći”, dio je ispovijesti Slavka Degoricije koji je vrlo detaljno opisao kako je sa Đurom Brodarcem odmah ispunio svoj dio dogovora, te pustio privedene srpske liječnike koji su bili uhićeni zbog punih torbi lijekova koje su nosili pobunjenim Srbima. Degoricija je bio zadovoljan jer sve ide po planu, a onda je, tvrdi, pričekao da Pupovac odradi svoj dio dogovora.

Teške optužbe na račun Milorada Pupovca

“Sada više nisam siguran je li prošao dan ili dva, dolazi Pupovac, navodno iz Pakraca. Rekao je: ‘Ti si obavio svoj dio posla, a ja zasad nisam.’ Pitao sam ga: ‘Zašto?’ ‘Ne daju ga jer im treba liječnik, oni nemaju doktora. Čim dobiju doktora, puštaju Šretera. Nije od toga prošlo nekoliko dana, doznajem od UNPROFOR-a da je Šreter mrtav, lividiran već više od mjesec dana! Doznajem i to da ga Srbi ni jednog dana nisu koristili kao liječnika, već su ga od prvog dana uhićenja premlaćivali tako da su mu polomili obje ruke. Pupovac nikad nije imao potrebu ispričati mi se za ovu laž”, piše Degoricija.