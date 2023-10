Zaboravite ukrajinske heroje, najprije pročitajte kakvog smo mi imali

Autor: Snježana Vučković

Svaki rat izvuče ono najgore i najbolje iz ljudi. Ništa drugačije nije bilo niti tijekom Domovinskog rata koji je upravo nekako u ovo doba 1991. pokazao svoje najgore lice. Zaredali su se napadi na Hrvatsku, JNA je jasno pokazala na čijoj je strani, srpske paravojne grupe započele su sa pokoljima Hrvata, sela su spaljena, preživjeli su prognani, mučeni i zatvarani…





Poginuo četiri dana nakon ranjavanja

Drugo, svijetlo lice rata bili su ljudi poput Petra Kačića, jednog od istaknutih zapovjednika obrane Vukovara i jednog od najvećih heroja ovoga grada za kojega se može reći da se borio do posljednjeg daha. Sa svoje 44 godine, Kačić je vjerovao da može obraniti Vukovar, ali i zaštiti svoju obitelj, suprugu Irenu i tada 16-godišnje blizance Silviju i Igora. Zbog rata koji je u Vukovaru pokazao svoje najsurovije lice, Petar Kačić svoje je želje ostvario samo djelomično. Vukovar je pao, njegovo je dijete ubijeno na Ovčari, a poginuo je i on sam.

Ovaj velikan ratnog nadimka “Srednji bojler” u žestokim je bitkama najprije ranjen i to samo četiri dana prije pogibije. Bila je to rana koja ga je mogla poštedjeti daljnjeg ratovanja, no ubrzo nakon što je ozljeda sanirana, Petar je napustio bolnicu i vratio se na bojišnicu.

“Nije htio ostati u bolnici, već je došao k nama u sklonište”, ispričala nam je njegova neutješna supruga Irena.

Ubili su mu i 16-godišnjeg sina

“Tu su ga suborci izvještavali o događajima na terenu To sklonište, ne znam koliko znate, čuvala su doslovno djeca, a među njima i moj Igor, tada 16-godišnjak. Tog 2. listopada, muž je otišao iz skloništa, na ratište i više se nikada nije vratio. Mislili su da je napad prošao, no jedan je tenk ostao u dvorištu, rafal ga je sasjekao preko pluća… ”

U trenutku suprugove smrti, Irena Kačić mislila je da tragedija ne može biti veća. Ali, mogla je i bila je. Ubrzo nakon Petrove pogibije, na Ovčari je pogubljen i njen 16-godišnji sin Igor Kačić koji je ostao zapisan kao najmlađa žrtva tog stratišta.

“To sklonište u kojem smo bili čuvala su doslovno djeca, a među njima i moj Igor, tada 16-godišnjak. Prekrasan je bio… Dobro dijete, pristojno, u školi sve petice. Međutim, odrastao je preko noći i postao muškarac, ali i maloljetni branitelj. Čuli smo da je na Ovčari bio izdvojen u skupinu koju su planirali pustiti, ali je jedan od naših bivših susjeda prepoznao Igora i rekao da ne može. Tamo je i ubijen. Pretpostavljam da mu je presudilo to što je bio sin jednog od zapovjednika obrane Sajmišta.”