Za četiri dana počinje 8. Biciklistički maraton za Vukovar

Autor: Z.G./Dnevno.hr

U znak sjećanja na žrtve Vukovara, Dobrovoljno biciklističko društvo Potepuh iz Zagreba osmu godinu organizira Biciklistički maraton za Vukovar u razdoblju od 15. do 18. studenog. Pedeset dvoje rekreativnih biciklistica i biciklista iz cijele Hrvatske u tri dana prijeći će oko 350 km na putu od Zagreba do Vukovara, obilježavajući tako obljetnicu sloma obrane Grada heroja, te odajući počast hrvatskim braniteljima i civilima ubijenima tijekom opsade i razdoblja okupacije.

Start je u petak 15. studenog u 9:00 sati na Jelačićevom trgu u Zagrebu (okupljanje traje od 8:00) i tog prvoga dana vozi se do Kutine. Drugoga dana biciklisti kreću također u 9:00, te voze od Kutine do Orubice, živopisnog sela na obali rijeke Save. Trećega dana sudionike očekuje najduža etapa – 155 kilometara od Orubice do Vukovara. Četvrti dan, 18. studenog, dakle na samu obljetnicu, sudionici će se podijeliti u dvije skupine – oni koji dosad nisu bili u Vukovaru na biciklima će posjetiti Memorijalno groblje i Ovčaru, a preostali će se kod Bolnice priključiti Koloni sjećanja. Istoga dana u popodnevnim satima sudionici se vraćaju vlakom prema Zagrebu.

Tijekom proteklih sedam godina Potepuhov vukovarski maraton narastao je od grupne vožnje sedamnaestero prijatelja do najvećeg rekreativnog biciklističkog događaja kojim se obilježava neka obljetnica Domovinskog rata. Od 2014. cijelim putem vozi se pod policijskom pratnjom, a petu godinu zaredom i pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, na što smo kao organizatori osobito ponosni.

Iako ista udruga već nekoliko godina zaredom organizira i skupne biciklističke vožnje u povodu vojno-redarstvenih operacija „Bljesak“ i „Oluja“ (1. svibnja i 5. kolovoza), ova vukovarska redovito je najbrojnija, unatoč tome što se vozi u hladnom dijelu godine, izvan biciklističke sezone.

Biciklistički maraton za Vukovar nije utrka, sudionici ne nose startne brojeve i ne mjeri im se vrijeme, nego se svi kreću istim umjerenim tempom. Na biciklima voze sve potrebne stvari za četverodnevno izbivanje od kuće – podlogu i vreću za spavanje, biciklističku odjeću za više dana, „civilnu“ odjeću za sudjelovanje u Koloni sjećanja, opremu za noćnu vožnju i vožnju po kiši,… Unatoč tim pomalo spartanskim uvjetima, niskim temperaturama po kojima se vozi i nezanemarivom iznosu za kotizaciju, većina sudionika su „povratnici“, koji su već sudjelovali na jednom ili više dosadašnjih Potepuhovih biciklističkih maratona. Kao organizatorima, to nam je najbolja potvrda za dosadašnji rad, te poticaj za organizaciju budućih sličnih rekreativnih biciklističkih susreta; navode organizatori.