VUKOVARSKI BRANITELJ POSVAĐANIM BIRAČIMA ‘ZAČEPIO USTA’: ‘Kakvi ste vi to vjernici? Prestanite pisati bljuvotine!’

Autor: s.v.

Malo koji hrvatski branitelj ima toliko pratitelja koji na društvenoj mreži odobravaju njegove objave, kao što ih ima Vukovarac Predrag Mišić – Peđa.

Tako je bilo i sa njegovim posljednjim statusom kojim je obratio pozornost na predizborno huškanje, govor mržnje i ratove između dojučerašnjih prijatelja, a sve zbog razilaženja mišljenja o predsjedničkim kandidatima:

Kolinda me razočarala, ali neću je vrijeđati

“Što nam se dogodilo? Toliko mržnje… Prema kome je usmjerena? Svašta sam pročitao, no ne odobravam takav dijalog. Glas sam dao Škori i opet ću. Svako ima pravo, ali napadati druge kandidate onako ispod pojasa – neću.

Prije pet godina sam dao glas predsjednici, onako od srca, razočarala me primivši četnika Vučića, postrojivši hrvatsku vojsku, djecu poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, u počasnoj bojni da ga pozdravljaju.

Ne, to neću oprostiti.

Kakvi ste vi to vjernici?

Ali opet, štiteći instituciju predsjednika, nikada neću izreći riječi uvredljive i ponižavajuće naravi.

Tko će kome dati glas, osobno je pravo. Isprika i oprost mi puno znače.

U ovim danima toliko pogrdnih riječi, upitam se jeste li vi koji to pišete stvarno vjernici ili ste to po potrebi?

O drugom krugu izbora ne želim pisati, nametati svoje stavove, vi koji spominjete ovo i ono, dobro razmislite. Član sam HKS, ponosan sam na to i neću se odricati prijatelja zbog drugačijih stavova. Gdje god sam došao diljem lijepe naše, dočekan sam kao kap vode na dlanu, ne dam to!

Imamo što smo zaslužili

To što netko nije vjernik, meni kao vjerniku ne daje za pravo da ga vrijeđam.

Molim Vas sve, ukoliko i dalje mislite vrIjeđati, obrišite se sami, meni to ne treba, ne želim čitati bljuvotine.

Hvala Vam na pozornosti.

Hrvatsku imamo. Narode, ne rađa se Franjo Tuđman svaki dan. Kakva će biti, od nas ovisi. Sad imamo ono što smo zaslužili. Stotine tisuća mladih van Hrvatske”, napisao je Peđa.