‘VUKOVAR SU BRANILI FANATICI, ISKAKALI SU IZ ŠAHTOVA’: Srpski general priznao zašto su ostali bez toliko tenkova

General Života Panić, komandant Prve armijske oblasti do 1992. i načelnik Generalštaba 1992/93, svojedobno je srbijanskoj javnosti, kao čovjek koji je predvodio napad na Vukovar, objasnio zbivanja u danima pada grada.

Odgovarajući na novinarska pitanja, među kojima se našlo i pitanje zašto su taj grad razarali u tolikoj mjeri, za tjednik Vreme Života Panić donio je niz intrigantnih i zapanjujućih izjava koje donosimo bez intervencije:

“Vukovarske građevine su se rušile od starosti”

“Kada su mene su postavili za komandanta armije, reorganizovali smo jedinice na tom prostoru i krenuli da konačno završimo s Vukovarom; da se više ne muči ni jedna ni druga strana, nego da se što pre završi i da bude što manje žrtava. Zašto se Vukovar razarao? Borba za svako naseljeno mesto je karakteristična borba. U svetu i u ratnoj istoriji do sada se to uvek tako pokazalo. Evo, vidite šta su Rusi i njihova moćna armija uradili sa Groznim. Da bi uzeli Grozni, morali su na neki način da ga osvoje, a ako ga osvajaju dok se brani svaka kuća, morali su svaku kući i da ruše. Vukovar je imao lepih građevina, ali one su pretežno stare, male, pa su se i lako rušile, ne od toliko jakog dejstva, ali su se uglavnom rušile. Kad to pogledate izgleda stravično, ali bolje ga je i srušiti i što pre osvojiti da ljudi ne ginu. Ginulo je mnogo ljudi koji su živeli u Vukovaru, nisu bili zaštićeni, i ginuli su i sa jedne i sa druge strane”, kazao je za Vreme.

O fanatičnoj borbi Hrvata

Tom je prilikom i neočekivano komentirao vukovarske branitelje koji su se branili “od kuće do kuće”:

“Hrvati su se na tim prostorima jako dobro branili. Oni su doveli fanatike i ti fanatici su se branili od kuće do kuće. Na primer, postoji ulica sa onim šahtama – ako zauzmete taj prostor, oni se sutra pojavljuju iza nas. Onda smo doneli odluku da se sve šahte zavare da ne mogu da se koriste. Vukovar je imao jako veliku i široku kanalizaciju, a oni su to pretvarali u magacine i tamo su mogli godinama da se brane jer su raspolagali velikim materijalnim sredstvima. Vukovar je bio okružen njivama sa kukuruzom – oni su te njive koristili za dovlačenje pojačanja i za snabdevanje. Kada smo Vukovar hermetički zatvorili, taj problem je bio potpuno rešen i za 17 dana, kad sam ja primio dužnost, završili smo problem sa Vukovarom i tu se stalo.”

Priznao da su pogriješili ulaskom tenkova u grad

Novinari su se potom osvrnuli na značajan i neočekivano veliki broj uništenih tenkova:

“Pogrešna upotreba. Ulice u Vukovaru su uske. Tenk M84 je širok. Ako on uđe u jednu ulicu i bude uništen, ostali tenkovi ne mogu dalje da idu. Ako se izvlače, uvek su meta za uništavanje. Postoji posebna tehnika upotrebe oklopnih jedinica u naseljenim mestima, ali tu nije primenjena. Kada sam ja primio dužnost, tenkove smo izvukli od spolja, oni su davali određenu podršku dok smo mi sa specijalnim jedinicama išli i zauzimali ulice i kvartove. Kada su tenkovi mogli da se upotrebe, mi smo ih upotrebljavali.”