VUČIĆ SPOMINJAO TUĐMANA: Hrvati slave veličajući ustaške, nacističke pozdrave

Autor: dnevno.hr

Obaveza srpskog anroda je da im se više nikada ne dogodi nesloga, poručćio je to srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavljujući da će iduće godine sjećanje na stradale i progonane u Oluji biti održano na beogradskom Trgu Republike. Vučić se prisutinima u Krušedolu gdje je obilježena 24.godišnjica od Oluje usstvrdio da neki slavo sladostrasno i slavodobitno to što su Srbi protjerani iz Hrvatske.

“I to uz pjesme uz koje pristojni ljudi ne bi mogli ni da stoje ni da sjede. Uz koje veličaju ustaške nacističke pozdrave. Uz pjesmu da će nas stići njihova ruka i preko Drine. Odgovor za sve njih i za Franju Tuđmana: otišli su Srbi, to je velika tuga i muka za svakog Srbina. Je li Hrvatska sretnija i uspješnija zbog toga?”, poručio je predsjednik Srbije, a poruku je imao i za sve one koji se vesele zbog srpskih suza poručivši da Srbija i Srbi nisu nestali.

“Večeras vidite ponosan narod, koji umije da obrani svoj rod, čuva svoje ime i prezime, da voli svoju zemlju i da se time diči na svakom mjestu. Nemojte da mislite da ne možemo odgovoriti snažnije. Možemo, ali nećemo, nećemo jer smo postali pametniji, naučili što smo griješili, što je to što smo sve pogrešno napravili”, istaknuo je Vučić. Po njemu, Oluja se dogodila kada nije bilo slobe među Srbijom, Republikom Srpskom i Krajinom,

“Nisu razgovarali, uvodili su sankcije. Svađali su se svi sa svima, i mi u Beogradu, mi smo napravili da budemo slabiji. Naša je obaveza da se nikada više tako nešto ne dogodi. Naše je da ujedinimo narod i da znamo koji je naš nacionalni interes, da podižemo ekonomije, da ćirilicom pišemo i čitamo udžbenike na ćirilici i u Crnoj gori i Hrvatskoj”, napomenuo je Vučić dodajući da će Srbija uvijek pričati o vlastitim žrtvama, poštujući tuđe.

“Nećemo šutjeti jer će se govoriti i o srpskim stradalnicima i o našoj djeci jer suze naše djece ne vrijede manje od suza sve ostale djece. Srbija je čvrsta i snažnija nego što je bila i znat ćemo sačuvati i biti svoj na svom”, istaknu je Vučić.