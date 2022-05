VRLO IMPRESIVAN DOGAĐAJ: Na svečanoj akademiji u čast Hrvatske vojske tražilo se mjesto više

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U prigodi obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 31. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske u petak 27. svibnja 2022. godine održana je svečana akademija u Domu Hrvatske vojske “Zvonimir” u Ministarstvu obrane.

Svečanosti su uz pripadnike Hrvatske vojske te ministra obrane Marija Banožića, nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga načelnik Glavnog stožera RH admiral Robert Hranj, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora umirovljeni general Krešimir Ćosić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministri hrvatskih branitelja i unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović, predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a admiral Robert Bauer, zastupnici u Hrvatskom saboru, bivši ministri obrane i načelnici Glavnog stožera, predstavnici Hrvatskog generalskog zbora i Hrvatskog časničkog zbora, vojni ordinarij mons. Jure Bogdan i ostali visoki civilni i vojni dužnosnici i uzvanici.

Premijer o važnosti HV-a

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske prisjetio se važnosti, značaja i uloge Hrvatske vojske koja je oslobodila privremeno okupirana područja i izrasla u snažnu, ozbiljnu vojsku, vojsku koja je danas dio Sjeveroatlanskog saveza i EU.





“Upravo su ta postignuća Hrvatske vojske jedinstveni i neponovljivi, unikatni u 90-tim godinama, ključ za brojne mlade hrvatske vojnikinje i vojnike koji kao svoj životni izbor odlučuju odabrati profesionalni poziv vojnikinja i vojnika. Domovinski rat temelj je Hrvatske države, naše slobode i svega što danas uživamo. Hrvatska država i Vlada bit će uvijek uz svoje heroje”, istaknuo je Plenković.

Osvrnuo se i na rusku agresiju na Ukrajinu kazavši kako je prekršila sve norme međunarodnoga prava, porušila sve vrijednosti međunarodnoga poretka koje Hrvatska dijeli. “Proteklih godina napravili smo velike iskorake na snaženju sposobnosti Hrvatske vojske. U fokus smo stavili hrvatskog vojnika, osigurali da materijalna prava, uvijeti života i rada budu bolji i kvalitetniji nego što je to bilo ranije, jer dostojanstvo hrvatskog vojnika je ključ za budućnost. I dalje ćemo ulagati kroz povećana proračunska sredstva, ne samo u infrastrukturu naših obrambenih sposobnosti nego i u njenu modernizaciju”, kazao je premijer. Također je naglasio kako je siguran da će svatko od pripadnika Hrvatske vojske u domeni svoje nadležnosti i svoje odgovornosti davati snažan doprinos da Hrvatska bude sigurnija, snažnija nego što je bila prije, a inspirirana postignućima onih koji su dali najviše za Hrvatsku, branitelja u Domovinskom ratu.

Banožić o braniteljima: Dali su najvrjednije za Domovinu

Ministar obrane Mario Banožić svim hrvatskim vojnicima, dočasnicima, časnicima, hrvatskim braniteljima i promaknutima čestitao je 31. rođendan Hrvatske vojske.

“Prije 31 godinu trebalo je stati nasuprot neprijatelju koji je bio snažniji i tehnički opremljeniji. Za to je trebala hrabrost i mudrost. To je bio dan kada se počela razvijati Hrvatska vojska, ali i dan u kojem se sjećamo svih junaka koji su, od slabo naoružanih branitelja, preko noći postajali ratnici. Neki su dali ono najvrjednije, a to je život za Domovinu. Zahvaljujući njima mi danas živimo u sigurnoj i samostalnoj državi”, rekao je ministar obrane Banožić. Naglasio je kako je ponosan na našu vojsku kao što je ponosan i svaki građanin naše domovine.

“Svojim ste radom i energijom pridonijeli pridruživanju Hrvatske u Sjevernoatlantski savez. Kroz svoj rad dokazali ste se i na međunarodnom planu kao vjerodostojan partner i saveznik”, kazao je ministar. Istaknuo je kako je ova Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem itekako posvećena jačanju sposobnosti Hrvatske vojske, njezinoj modernizaciji i opremanju.

“Bilježimo rast obrambenog proračuna, koji je rezultat svjesnosti da se Hrvatska vojska mora jačati i modernizirati. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo bit će opremljeno višenamjenskim borbenim avionom Rafale, preuzeli smo prva dva helikoptera Black Hawk, koje je donirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država. Ovoj će se donaciji dodati još dva helikoptera koje smo kupili, potvrđujući i na taj način našu odluku o postupnom prelasku na zapadnu tehnologiju. Svakodnevno sa Glavnim stožerom radimo na projektima koji će se financirati u ovoj i sljedećoj godini. Sve tri grane Hrvatske vojske imaju i imat će onu snagu koju je Hrvatska vojska imala 1995. godine kada je pobijedila”, naglasio je ministar. Napomenuo je kako će svi projekti biti sažeti u nekoliko dokumenata, Dugoročnom planu razvoja i Strategiji obrane za koje je siguran da će imati podršku Vlade, Hrvatskog sabora i Odbora za obranu jer svima nam je zajednički jedan cilj, a to je snažna Hrvatska vojska.