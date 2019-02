VRATIO SE MAKS! ‘Možda smo kockastoglavi, ali smo vas spasili od četničke kame, PI*DA VAM MATERINA NEZAHVALNA’

Autor: Dnevno.hr

“Omjer je u Hrvata 30:30:30:10. Čega omjer, pitate se? Pročitajte i pojasnit ću”, piše u najnovijoj kolumni hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček.

“Pročitao sam spisak suborca Vlade Marića, spisak onih koji su svjedočili na Haškom sudu… Dvije činjenice mi ovdje upadaju u oko, kao prvo razvidno je iz spiska većina su (bivši) visoki dužnosnici HDZ-a. A ono drugo što me zanima, a nedorečeno je u ovom tekstu, jest pojašnjenje i dokaz u kojem su svojstvu svjedočili sa popisa. Jesu li svjedočili protiv ili u korist utamničenika Hrvata koje je Haag procesuirao?

Jesu li uistinu 90 posto HDZ – ovaca iz redova KPJ-KPH?

Tim podatkom bi se dokazala ili opovrgla teza kako je 90% HDZ-ovaca u početku stvaranja države Hrvatske bilo iz redova KPJ-KPH koji su promjenili političke boje ali ne i svoj aktivizam protiv Hrvatske i Hrvata… Iako je razvidno iz drugih podataka i događaja kako su mnogi sa tog popisa ranije djelovali antihrvatski podržavajući ili sudjelujući karivno u okupatorskom komunističkom aparatu kroz razna službovanja, pisanom djelatnošću, aktivizmom te profesionalnim angažmanom u društveno-političkom i partijskom sustavu.

Stoga se apriori svakom može nametnuti zaključak po onoj narodnoj “vuk dlaku mijenja”, što bi narodskim riječnikom rečeno bilo jednom aktivno protiv svoga naroda i hrvatskog nacionalizma. Jednom komunist i Jugoslaven – uvijek komunist i Jugoslaven, koji će čak i u “ilegali” ili pristupajući “neprijateljskim” redovima kroz vrijeme nastojati što više napredovati u strukturama vlasti pri čemu što više subverzivno djelovati sa ciljem podrivanja Hrvatske državnosti, države i hrvatskog naroda.

Petokraka u emisijama, reklamama…

Glumeći i prijetvorno, lažno se prikazivati rodoljubom i domoljubom, dok kroz njegovo/njihovo djelovanje u tzv. hrvatskim strankama država i sustav toliko ne erodira, umanji i zatre osjećaj nacionalne svijesti, pripadnost, ljubav prema vrednotama, povijesti, jeziku i hrvatskim velikanima do te mjere da sam hrvatski čovjek više nije siguran u to je li mu potrebno i dobro imati hrvatsku državu i hrvatsku vlast. Je li mu uistinu bolje biti svoj na svome. Dok ga ne isprogramiraju kroz medije, društveno-politički aktivizam pojedinaca i grupacija protiv antihrvatskih stečevima zbog kojih je on i njegova loza bila spremna dati život.

Obezvrijediti, kompromitirati, ocrniti, umanjiti žrtvu, izjednačiti sa agresorom, porobiti p(j)esmom, ikonografijom, petokrakom, prokomunističko-jugoslavenskim emisijama, serijama, okruglim stolovima, izrekama i izjavama poput “nije muzika ništa kriva”, “tko nas bre zavadi”, “rat je prošao, zaboravite” i ona najopasnije “zaboravimo prošlost, okrenimo se budućnosti”. Tipične floskule i mantre kojima se porobljava, um, duh, srce i povjesna memorija jednog naroda.

Zanimljivo je provlačnje pe(n)tokrake kroz razne emisije, tekstove, reklame. Istovremeno se negira i pravda kokarda, dočim se perfidno u vremenskim intervalima točno planiranim napadaju sva obilježja hrvatske države, državnosti kako novije kroz napad na HOS, tako i davnije na poklič Za dom i prvo bijelo polje ( koje prije svega isitne radi nije bilo bijelo nego srebrno) pa do diskreditacije hrvtaskih ratnika, rodoljuba i domoljuba sviju vremena i sviju vjekova.

Tko je ovih 10 posto Hrvata?

Najgore su pri tome od svih “Hrvata” one prilivode koji su spremni promjeniti ćud kako vjetar puše, pa su tako neki bili hrvatski vojnici, dragovoljno ili mobilizirano valja raščlaniti i bili pod tim istim oznakama, pozdravljali taj i takav hrvatski barjak, klicali starohrvatski poklič kad je to bilo normalno jer je to činila većina. Ti i takvi danas odriču se svega toga i čini se vraćaju se nauku Jugotitoista šireći tezu kako nam je onomad u “Jugi” bilo bolje.

Stoga se dade iznjedriti zaključak, 30 % Hrvata je željelo Hrvatsku po mjeri Hrvata, 30 % je potajno sanjalo opstanak Jugoslavije, 30 % živo boli ona stvar i priklonit će se većini kako god bilo. Primjetili ste kako nedostaje pojašnjenje za onih 10% ?

E, tih deset posto smo mi zatucani, kockastoglavi, Za dom spremni katolibani koji smo vas oslobodili komunizma, Partije i jednoumlja. Spasili smo svih vas 90% od četničke kame, silovanja, mučenja,otimačine pljačke i posrblljavanja, sačuvali vam živote da biste svi danas pišali bez imalo poštovanja po nama, a za sve su vam nedaće krivi vaši politički puleni i odabranici. Zato se klanjate krvnicima svojih hrvatskih predaka u liku antife i partizana i njihove pe(n)tokrake glumeći domoljube i vjernike, pizda li Vam matrina nezahvalna, prijetvorna, lažna i izdajnička…”, napisao je Mario Maks Slaviček.