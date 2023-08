Vojnik izrekao brutalnu tezu o izdaji Hrvatske: Ako je ovo istina, jadni smo da jadniji ne možemo biti

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček odlučio je “nacrtati onima kojima je izdaja imaginarna i kojima nije jasno tko je počinitelj iste.”

Jasno, Slaviček pritom misli na izdaju Hrvatske za koju se krvavo izborilo, no krenuo je temeljnom definicijom izdaje:

“Izdaja je prijevara”

“Izdaja je oblik prijevare. Izdati nekoga znači iznevjeriti nečije povjerenje, nečija očekivanja i lojalnost ili povrijediti interese grupe kojoj subjekt pripada. Najčešće uzrokuje jake osude i nije omiljena ni među onima kojima ide u korist. Kroz povijest izdaja je smatrana jednim od najgorih činova koje osoba može učiniti za grupu kojoj pripada (državu, narod, pleme, vojsku itd.) i uglavnom se oštro kažnjavala.”





Maks se u nastavku pita, je li naša država izdana?

“Ako dijelite moj stav kako jest izdana, od koga je izdana? Je li hrvatski narod izdan? Ako dijelite i taj moj stav kako jest hrvatski naros izdan, od koga je izdan? Je li Hrvatska vojska izdana? Ako i tu dijelite moje promišljanje kako je i Hrvatska vojska izdana, od koga je izdana? Mudri ljudi kazuju kako pitanja daju pola odgovora… Pola odgovora je dakle, Hrvatska je izdana. Od koga? Je li izdana od naroda ili političkih dužnosnika? Pojam izdaja ima negativnu konotaciju. Osoba koja je počinio izdaju naziva se – izdajnikom.”

Od prodavača transkripta do novinara i glumaca

Izdaja, kaže u nastavku, može biti odavanje povjerljivih informacija ili tajne drugim osobama ili općenito, ostavljanje osobe ili skupine na cjedilu, pa tako kao izdajnike navodi “one koji su prodavali i dilali transkripte su izdajnici, kao i one koji su izdavali hrvatske generale.” Jedan od njih je, smatra, bio najviši hrvatski politički dužnosnik, predsjednik hrvatske države, a spominje i javne osobe poput novinara, glumaca, vojnih osoba i dr.

“Tko je ostavio osobe i skupine koje su im dale povjerenje na cjedilu? Političke stranke? Koje političke stranke? Sve one koje djeluju suprotno težnjama, interesu i željama naroda, i svog biračkog tjela? Smatraju li se članovi SDP izdanim? Držim da ne jer je njihova politika po vokaciji od nastanka antihrvatska. Od izlaska iz sabora prilikom glasovanja o neovisnosti, pa do danas moj je stav. Smatraju li se članovi i utemeljitelji HDZ-a u određenom povjesnom razdoblju izdanim? Držim da da. Smatraju li se članovi HSS izdanim? Držim da da. Smatraju li se članovi HSP-a izdanim? Držim da da.”

Iseljeni puk i “stoka sitnog zuba”

Osim što su izdali tradicionalne i povijesne vrednote, hrvatski politički dužnosnici su, navodi Slaviček, izdali narod.

“Izdali su ga jer su ga osiromašili, opljačkali i raselili mu djecu. Ne samo raselili nego su prodali, ponavljam prodali su sve one koji su morali ići raditi u tuđe države. Kako su ih prodali? Jednostavo, svak onaj koji je otišao raditi van, šalje novac iz iseljeništva svojim bližnjima u Hrvatsku, taj novac se troši i puni državnu blagajnu. Iz te državne blagajne ponajprije žive oni koji se bave visokom politikom profesionalno.”









Dakle, tvrdi Maks, “svekoliko iseljeno pučanstvo je servis političkoj kasti za njihova primanja i plaćanje njihovih propusta i kredita, zajedno naravno sa ‘stokom sitnog zuba’ tu u domovini.

Pljačka Hrvatske je “izdaja epskih proporcija”

“Suradnja i financiranje neprijatelja hrvatske države i državnosti je jedan od kardinalnih vidova izdaje. Plaćanje odšteta neprijateljskim vojnicima koji su vršili agresiju na Hrvatsku i njezin narod je još kardinalniji oblik izdaje”. kaže i dolazi do pljačke i privatizacije gospodarstva, bankarskog sustava i prodaje nacionalnog blaga koje naziva “izdajom epskih proporcija”.

“I tko je taj izdajnik, tko su ti izdajnici? Imaju li oni ime i prezime imaju li oni strukturu,organizaciju? Jesam li to ja, jeste li to Vi? Ili su to svi oni koji su od nastanka Republike Hrvatske bili u vlasti ili uz vlast? Je li to HDZ? Je li to SDP? Je li to HSP? Je li to HSS? Je li to HSP? Sami si dajte odgovor na ova pitanja i sve će vam biti kristalno jasno.”

Maks osobno izdajnicima i odgovornima smatra “sve državne i političke dužnosnike od početka nastanka države do današnjeg dana.”

Glasači izdajicama “drže ljestve”

Ponajprije izdajnicima smatra SDP i HDZ sa svojim satelitima.

“A ako mislite kako sam u krivu, argumentirajte mi. Opet ću pitanje tjerati mak na konac. Koliko je i čijih dužnosnika osumnjičeno, uhićeno, procesuirano i zatvoreno zbog malverzacija bilo kojeg tipa vezano za njihov politički položaj i utjecaj? Za prodaju državnih tvrtki i imovine? Za donošenje zakona na štetu hrvatske i Hrvata u korist tamo nekih bjelosvejtskih fukara? A i te fukare imaju ime i prezime, i strukturu i organizaciju. U konačnici, braćo i sestre Hrvatice i Hrvati, izdali su svi oni koji ‘lojtre’ drže svojim glasovanjem, svojom potporom tim pojedincima, tim organizacijama i tim strukturama pomažu doći, ostati i opstati vlastodršcima…

Nije važno je li te vlastodršce koje izabirete postavila na liste UDB-a, KOS, Soroš, EU, NATO masonerija ili netko treći. Oni bez Vas ne bi nikada bili to što jesu. Nema veze tko Vam ih podmeće, na kraju sami izabirete i stranku i

čovjeka. Pa vi birajte, ali birajte kad si date odgovor na sva ova pitanja. A kad se odgovor sam po sebi nametne, promislite – želite li biti izdajnikom? Jer onaj koji izabire izdajnika i sam je izdajnik…”