VOJNI VRH U DIVULJAMA: Evo kako će pomoći pri eventualnim požarima

Autor: Snježana Vučković

Ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj sudjelovali su na predstavljanju rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama, povodom početka Protupožarne sezone 2021.

Uz ministra Banožića i admirala Hranja, predstavljanju su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, predsjednik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara ujedno i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ante Sanader, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu Damir Trut, zapovjednik Zapovjednog operativnog zapovjedništva Glavnog stožera OS RH brigadni general Ivan Turkalj, županijski vatrogasni zapovjednici iz cijele RH, predstavnici lokalne samouprave i drugi.

Važnost prevencije

“Dosadašnja iskustava i implementacija naučenih lekcija kroz nekoliko godina uz kvalitetno vođenje i viziju omogućili su stvaranje organiziranog sustava čiji je prvi cilj prevencija izbijanja požara u funkciji zaštite ljudskih života i imovine provedbom nadzora stanja na terenu u realnom vremenu”, rekao je ministar obrane Mario Banožić posebno izdvojivši situacijsku svjesnost, brzinu odlučivanja i koordinaciju svih sastavnica Sustava domovinske sigurnosti u okviru Protupožarne sezone, kao ključne faktore za poboljšanje rezultata u proteklih nekoliko godina kojima izravno doprinosi rad Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Ministar je rekao kako je u narednom razdoblju također potrebno zadržati budnost i koncentrirati se na zadaće, a po završetku sezone nužno je provesti kvalitetnu analizu iste, kako bi se naučene lekcije i stečena iskustva iskoristila u funkciji unaprjeđenja Sustava. “Svjesni smo kako ne postoji apsolutna sigurnost, ali zajedničkim i predanim radom kao i do sada, možemo povećati otpornost našeg društva na sve prijetnje”, poručio je ministar zahvalivši svim sastavnicama sustava domovinske sigurnosti na predanom radu i dosadašnjem angažmanu u protupožarnoj sezoni.

Na kraju, ministar Banožić je podsjetio kako će i ove godine svoj doprinos u protupožarnoj sezoni dati Hrvatska vojska s kopnenim, pomorskim i zračnim snagama i to kroz sustav korištenja do šest Canadaira i do šest Air Tractora kao i jednog helikoptera. Također, Ministarstvo obrane i Oružane snage RH osigurat će do 200 pripadnika u spremnosti za brzu intervenciju te dva desantna broda i dvije gumene brodice.

Božinović o ulaganjima u vatrogastvo

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je obveza Vlade RH ulagati u sustav vatrogastva te istaknuo važnost kontinuiranog ulaganja u opremanje svih žurnih službi, kao i povlačenja sredstava iz Europske unije. „Dobili smo obavijest iz Europske komisije da nam je odobreno 1.800.000 eura za Hrvatsku vojsku koja će biti u sastavu zajedničkih europskih snaga, ukoliko bude potrebe za nekom prekograničnom akcijom“, istaknuo je ministar Božinović i zaključio kako je Hrvatska prepoznata kao odgovoran partner u kojeg se isplati ulagati sa razine Europske unije.

Tom prigodom, prezentaciju o spremnosti vatrogasnog sustava za požarnu sezonu 2021. održao je glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković naglasivši kako su sve požarne snage spremne za nadolazeću požarnu sezonu. Istaknuo je doprinos vatrogasaca za vrijeme pandemije i potresa, važnost kontinuiteta i suradnje s Ministarstvom obrane. Naveo je kako je ovo proljeće nastao manji broj požara na priobalju nego lani za 30,52%, a i zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH manje su bile angažirane u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini. Tako su do 21. lipnja 2021. godine zračne snage bile angažirane 26 puta pri čemu su ostvarile 362 leta, oko 54 sata naleta i izbacile 1888 tona vode, a danas su dva Canadaira i Air Tractor angažirani na gašenju požara u Vodicama.