VJEROVALI ILI NE, OVO JE PETRINJA! Vatreni je ‘digli iz pepela’: Branitelji Banovine poslali opaku poruku ‘hejterima’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Čudesna pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije koja je sinoć “ispratila” Brazil kući, cijeloj je zemlji ulila novu nadu, navale sreće i optimizam.

Hrvatski su gradovi doslovno “gorjeli” pod bakljadama, zastavama, pjesmama i kolonama automobila prepunih ushićenih građana koji nisu moglo ni htjeli skrivati sreću zbog nevjerojatnog plasmana Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru.

U Petrinju udahnuli život

Ništa manje “vatreno” nije bilo ni u uspavanoj i razrušenoj Petrinji za koju smo do sinoć mislili kako se zbog razornog potresa pretvorila u grad bez ljudi. Sve do sinoć, Petrinja je svakom prolazniku mogla djelovati kao napušteni grad duhova, ali da to nije tako – pokazao se urnebes na ulicama ovog lijepog, banijskog gradića.





Atmosferu koja je sinoć vladala Petrinjom, teško je opisati riječima, no ovaj video govori sve:

O pobjedi Vatrenih, popričali smo s predsjednikom Inicijative petrinjskih branitelja Ivom Vranićem:

“Ove snimke vam sve govore. Srce mi je ko kuća… Do neba. Zbog ovakvih stvari, zbog ove sreće koje vidim na licima svojih sugrađana, znam da se svaki naš ispaljeni metak isplatio i da žrtva nije bila uzaludna.”

Vranić se osvrnuo i na pobjedu koju je hrvatski izbornik Zlatko Dalić posvetio upravo hrvatskim braniteljima:

Branitelj poručio “hejterima”: “Nikad niste voljeli Hrvatsku”

“Ima ljudi koji nisu zaboravili naš doprinos, a Dalić je svakako jedan od tih. On je itekako svjestan što smo u raz morali učiniti da bi Hrvati dana mogli raditi ono što vole, baviti se sportom, pobjeđivati i upoznavati svijet s postojanjem naše zemlje. Svjestan je da zahvaljujući nama on danas Hrvatsku može predstavljati u najboljem svijetlu i planetom proširiti crveno-bijele kockice”.









Vranić se obratio i onima kojima Dalićeva posveta pobjede braniteljima smeta;

“Riječ je o ljudima koji nikada nisu voljeli Hrvatsku niti će je voljeti. Pretpostavljam da u ovoj pobjedi niti ne uživaju. Riječ je o zlonamjernicima i pakosnicima koji će braniteljima uvijek zamjerati što su se tada usudili pružiti otpor”.